Giresun'da Yeni Köprü İncelemeleri - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Giresun'da Yeni Köprü İncelemeleri

Giresun\'da Yeni Köprü İncelemeleri

Vali Serdengeçti, DSİ tarafından tamamlanan köprülerde incelemelerde bulunarak bilgi aldı.

23.09.2024 13:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, Güre ve Aksu mahallelerinde DSİ tarafından yapımları tamamlanan köprülerde incelemelerde bulundu.

AK Parti Giresun Milletvekili Ali Temür'ün de katıldığı incelemelerde Serdengeçti, ilgililerden bilgi aldı, vatandaşlarla sohbet etti.

Serdengeçti, iki köprünün de hayırlı olmasını diledi.

Giresun'un altyapı hizmetlerinde DSİ'nin çok ciddi katkılarının bulunduğuna vurgu yapan Serdengeçti, şunları kaydetti:

"Giresun'un şiddetli yağışlardan dolayı sellere maruz kaldığı dönemler oldu. Bu dönemlerde de vilayetimiz, özel idaremiz, DSİ çok büyük gayret içerisinde oluyorlar. Vatandaşın esenliği ve huzuru için. Gece gündüz demeden çalışılıyor. Şükür bu sene çok ciddi sele maruz kalmadık. Bu alınan tedbirlerle ilgilidir ama inşallah Allah selden, afetten hem Türkiye'mizi hem de vilayetimizi muhafaza eylesin."

Vali Serdengeçti, DSİ tarafından Giresun'da köprüler, dere ıslahları, barajların da yapıldığını, bu konuda çok ciddi yatırımların yapıldığını ve yapılmaya da devam edildiğini sözlerine ekledi.

AK Parti Giresun Milletvekili Ali Temür ise köprülerin hayırlı olmasını dileyerek, "Devletimize Rabbim zeval vermesin. Bizler de sizlerin verdiği yetkiyle Giresun'umuzun ve bölgemizin tüm sıkıntılarını takip ediyoruz. Giresun halkı en güzel hizmetlere layık." diye konuştu.

Kaynak: AA

Mehmet Fatih Serdengeçti, Yerel Haberler, Politika, giresun, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Giresun'da Yeni Köprü İncelemeleri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:59 Bu görüntünün bedeli ağır oldu Bakanlıktan belediyeye 2.5 milyon lira ceza Bu görüntünün bedeli ağır oldu! Bakanlıktan belediyeye 2.5 milyon lira ceza
13:53 İsrail’den Lübnan’a saldırı Ölü sayısı 100’e yükseldi, 400’den fazla yaralı var İsrail'den Lübnan'a saldırı! Ölü sayısı 100'e yükseldi, 400'den fazla yaralı var
13:37 Ümraniye’de polisi şehit eden saldırgan adliyeye böyle sevk edildi Emniyet’ten 3 ayrı mesaj Ümraniye'de polisi şehit eden saldırgan adliyeye böyle sevk edildi! Emniyet'ten 3 ayrı mesaj
12:20 6 yaşında evlendirilen çocuk gelin davasında babaya 18 yıl 9 ay, eşe ise 36 yıl hapis cezası 6 yaşında evlendirilen çocuk gelin davasında babaya 18 yıl 9 ay, eşe ise 36 yıl hapis cezası
09:11 Arda Turan’ı delirten derbi sorusu: Tam 9 kere sordunuz Arda Turan'ı delirten derbi sorusu: Tam 9 kere sordunuz
08:54 Kadir Ezildi bir nişan töreni daha yaptı Kayınvalide, gelinine bir tepsi altın taktı Kadir Ezildi bir nişan töreni daha yaptı! Kayınvalide, gelinine bir tepsi altın taktı
08:39 Ümraniye’de kadın polisi şehit eden saldırgan böyle yakalandı Ümraniye'de kadın polisi şehit eden saldırgan böyle yakalandı
08:05 Yakın arkadaşı Metin Arolat’ı son yolculuğuna uğurlayıp sahneye çıkan Gülşen, fenalık geçirdi Yakın arkadaşı Metin Arolat'ı son yolculuğuna uğurlayıp sahneye çıkan Gülşen, fenalık geçirdi
08:05 A Jet pilotu “Uçuş sürem doldu“ dedi, mağdur olan yolcular isyan etti A Jet pilotu "Uçuş sürem doldu" dedi, mağdur olan yolcular isyan etti
07:35 İmamoğlu’nu hedef alınca Mansur Yavaş’tan uyarı gelmişti Yüksel Arslan istifasını duyurdu İmamoğlu'nu hedef alınca Mansur Yavaş'tan uyarı gelmişti! Yüksel Arslan istifasını duyurdu
01:17 Zonguldak’ta eğitime 1 gün ara verildi Zonguldak'ta eğitime 1 gün ara verildi
00:13 F-35 satışına yeşil ışık yakan ABD’den çarpıcı ’’İncirlik’’ şartı F-35 satışına yeşil ışık yakan ABD'den çarpıcı ''İncirlik'' şartı
23:22 Dilan Polat, eşinin cezaevindeyken yazdığı mektubu paylaştı İçindeki bir cümle hemen göze çarptı Dilan Polat, eşinin cezaevindeyken yazdığı mektubu paylaştı! İçindeki bir cümle hemen göze çarptı
21:58 Kara Kartal son nefeste kazandı Beşiktaş, Eyüpspor’u 2-1 yendi Kara Kartal son nefeste kazandı! Beşiktaş, Eyüpspor'u 2-1 yendi
21:36 Şehidimizin son görüntüleri ortaya çıktı Söyledikleri kahretti Şehidimizin son görüntüleri ortaya çıktı! Söyledikleri kahretti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.09.2024 15:16:53. #1.11#
SON DAKİKA: Giresun'da Yeni Köprü İncelemeleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement