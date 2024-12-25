Giresun'da Yeni Su Deposu Yapımı Başladı - Son Dakika
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Giresun'da Yeni Su Deposu Yapımı Başladı

Giresun\'da Yeni Su Deposu Yapımı Başladı

Giresun Belediyesi, Aydınlar ve Küçükköy mahallelerinde 280 ton kapasiteli yeni bir su deposu inşa etmeye başladı. Proje, yaz aylarındaki su kesintilerini engellemeyi hedefliyor.

25.12.2024 15:00  Güncelleme: 16:12
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(GİRESUN)- Giresun Belediyesi, Aydınlar ve Küçükköy mahallelerinde 280 ton kapasiteli su deposu yapımına başladı. Proje ile yaz aylarında yaşanan su kesintilerinin de engellenmesi hedefleniyor.

Giresun Belediyesi, şehir genelinde su altyapısının güçlendirilmesi amacıyla su deposu yapımlarına devam ediyor. Belediye bu kapsamda son olarak Aydınlar mahallesinde yeni bir su deposu yapımına başladı. Aydınlar ve Küçükköy mahallelerinin üst bölgelerine hizmet verecek 280 ton kapasiteli su deposu ile yaz aylarında yaşanan su kesintilerinin engellenmesi amaçlanıyor.

Belediye Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü Su Birimi tarafından yapılan açıklamada, su depolarının stratejik noktalara inşa edilerek şehrin farklı bölgelerine suyun en verimli şekilde ulaşmasının hedeflendiği bildirildi. Projelerin şehrin artan nüfusuna ve artan su talebine yanıt vermek amacıyla planlandığını vurgulayan yetkililer, yapım sürecinin hızla ilerleyeceğini ve kısa süre içinde tamamlanmasının amaçlandığını belirtti.

Gaziler Mahallesi'ne projelendirilen ve yapımı tamamlanan 250 tonluk su deposu da yakın zamanda hizmete girecek.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Giresun'da Yeni Su Deposu Yapımı Başladı - Son Dakika

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