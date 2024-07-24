Giresun ve Muğla'da Lugano suç örgütü operasyonu: 6 tutuklama - Son Dakika
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Giresun ve Muğla'da Lugano suç örgütü operasyonu: 6 tutuklama

Giresun ve Muğla'da gerçekleştirilen operasyonda, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak suçuyla faaliyet gösteren Lugano adlı suç örgütü çökertildi. Operasyonda 7 şüpheliden 6'sı tutuklandı, çok sayıda silah ve suç unsuru ele geçirildi.

24.07.2024 14:23
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Giresun ve Muğla'da, "Lugano" adlı suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Giresun Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Giresun Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Giresun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen operasyonla, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" suçu kapsamında faaliyet gösteren "Lugano" adlı suç örgütü çökertildi.

Giresun ve Muğla'da eş zamanlı 12 adrese düzenlenen operasyonda, tabanca, tüfek, dijital materyal ve suç unsuru olduğu değerlendirilen çok sayıda doküman ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2'si kadın 7 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden 6'sı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 1'i ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Giresun ve Muğla'da Lugano suç örgütü operasyonu: 6 tutuklama - Son Dakika

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