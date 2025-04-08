Giresun Yaylalarında Nisan Ayında Karla Mücadele Devam Ediyor - Son Dakika
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Giresun Yaylalarında Nisan Ayında Karla Mücadele Devam Ediyor

Giresun'un Dereli ilçesinde, Kulakkaya Yaylası'nda karla mücadele çalışmaları nisan ayında da sürüyor. Ekipler, yüksek rakımdaki yolları açmak için zorlu şartlarda mücadele ediyor.

08.04.2025 00:36
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Giresun yaylalarında Nisan ayında karla mücadele sürüyor

GİRESUN - Giresun'un Dereli ilçesine bağlı Yavuzkemal Beldesi sınırlarında yer alan Kulakkaya Yaylası'nda, nisan ayına rağmen karla mücadele çalışmaları devam ediyor. Yer yer 2 metreyi bulan kar kalınlığı nedeniyle ekipler, yüksek rakımlı mahalle yollarını ulaşıma açmak için zorlu şartlarda çalışmalarını sürdürüyor.

Kış mevsiminin uzun ve sert geçtiği bölgede, Yavuzkemal Belde Belediyesi'ne bağlı ekipler, özellikle 2 bin rakıma yaklaşan Bektaş Yaylası bağlantı yollarında kar temizleme çalışmalarına devam ediyor. Yavuzkemal Belediye Başkanı Adem Önal, her yıl kasım ayında başlayan karla mücadele sürecinin mayıs ayı başına kadar sürdüğünü belirterek özellikle hayvancılıkla geçinen vatandaşlar için yol erişiminin hayati önem taşıdığını söyledi.

Başkan Önal, "Kulakkaya Yaylası'nın da içinde bulunduğu beldemizde, yüksek rakımlı mahalleler bulunuyor. Bu bölgelerde kış erken başlar, geç biter. Karla mücadelemiz yaklaşık 6-7 ay sürüyor. Mahallelerin obalarına giden yolların açılması gerekiyor çünkü artık hayvanlar yaylaya çıkacak. Vatandaşlarımızın depoladığı yem ve erzak da tükenmek üzere. Bu nedenle karla mücadele beldemizde zorunlu bir görevdir" dedi.

Yol açma çalışmalarının sürdüğü bölgede hava sıcaklıklarının aniden düşmesiyle birlikte kar yağışı da etkili oldu. Başkan Önal, "Yayla havası değişkendir. Dün sabah ekiplerimiz yol açarken, akşam saatlerinde aniden bastıran kar yağışıyla karşılaştık. Özellikle Kümbet, Bektaş ve Kulakkaya yaylalarında Nisan ayında kar yağışı etkili oldu" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Giresun, Dereli, kar, Son Dakika

Son Dakika Güncel Giresun Yaylalarında Nisan Ayında Karla Mücadele Devam Ediyor - Son Dakika

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