Girişimci Kadın Gücü Ödülleri Sahiplerini Buldu - Son Dakika
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Girişimci Kadın Gücü Ödülleri Sahiplerini Buldu

Girişimci Kadın Gücü Ödülleri Sahiplerini Buldu

TOBB, KGK ve TEPAV işbirliğiyle düzenlenen yarışmada kadın girişimciler ödüllerini aldı.

19.11.2024 18:49
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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Birliğin Kadın Girişimciler Kurulu (KGK) ve Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) işbirliğiyle düzenlenen Türkiye'nin Girişimci Kadın Gücü Yarışması'nın ödülleri, törenle sahiplerine takdim edildi.

TOBB İkiz Kuleler'de, "19 Kasım Dünya Kadın Girişimciler Günü" kapsamında düzenlenen ödül törenine, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve davetliler katıldı.

Hisarcıklıoğlu, yaptığı konuşmada, TOBB Kadın Girişimciler Kurulu ile sanayiden tarıma, dış ticaretten e-ticarete, kadın girişimcilere rehberlik etmeye devam ettiklerini söyledi.

Küresel şirketlerle işbirlikleriyle kadın girişimcilerin yetkinliklerinin artmasını, dijitalleşmelerini, finansa ulaşmalarını ve yatırım almalarını sağladıklarını aktaran Hisarcıklıoğlu, şöyle devam etti:

"Size yıllar içerisindeki başarımızı, ne kadar doğru bir iş yaptığımızı rakamlarla da özetlemek istiyorum. TOBB Kadın Girişimciler Kurulumuz kurulduktan hemen sonra, yani 2008'de camiamızda kadın yönetim kurulu başkanı ve meclis başkanı 1 iken, bugün bu sayı 9'a çıktı. 2008'de kadın yönetim kurulu üyesi sayısı 9'du, bugün bu sayı 56'ya ulaştı. 2008'de 93 olan kadın meclis üyesi sayımız 334"e yükseldi. Görüyorsunuz camiamızın tüm organlarında kadın girişimcilerimiz giderek artan sayıda temsil ediliyor."

Hisarcıklıoğlu, yarışmaya başvuru yapan şirketlerin kadın çalışanlarının, toplam çalışanlara oranının yüzde 49 seviyesinde olduğuna dikkati çekerek, "Yani iki çalışanlarından birisi kadın. Bu kategoride ödül alacak firmalarımız ise 2022-2023 döneminde kadın istihdamını yüzde 40 artırmış. Birinci olan şirketimiz ise kadın istihdamını geçen yıla göre yüzde 59 artırmış." diye konuştu.

"Girişimci kadın gücü" kategorisindeki başvurulara değinen Hisarcıklıoğlu, "Burada, en hızlı büyüyen, ihracatını en çok artıran, en çok dijitalleşen ve en çevre dostu olan kadın girişimcilerimiz, 2021-2023 dönemi performanslarına göre değerlendirildi. Bu kategoriye 19 farklı ilden başvuru yapıldı. 'En hızlı büyüyen şirket' kategorisinde ödül almaya hak kazanan şirketlerimiz, 2021-2023 döneminde ortalama yüzde 836 büyümüş. Birinci olan şirketimizin bu dönemdeki büyüme oranı ise yüzde 2340. 'İhracatını en çok artıran şirket' kategorisinde yarışmaya başvuran kadın girişimcilerimizin yüzde 72'si, 55 farklı ülkeye ihracat yapıyor. Bu kategoride birinci olan şirketimizin ihracat miktarı ise tam 400 kat artmış." değerlendirmesinde bulundu.

Hisarcıklıoğlu, fırsat verilirse kadınların yapamayacağı hiçbir şey olmadığının altını çizerek, "Tüm kadın girişimcilerimizi yürekten alkışlıyorum. Sizler herkesin örnek alacağı birer başarı hikayesisiniz. Tüm kadınlar için birer rol modelsiniz ve onların ilham kaynağısınız. Her fırsatta söylüyorum. Aklın ve başarının cinsiyeti olmaz, kadın güçlü olursa toplum ve ülke güçlü olur." dedi.

TOBB KGK Başkanı Nurten Öztürk de kadın girişimcilere destek vermenin herkesin görevi olduğunu söyledi. Kadın girişimcilerin dünya markası olması için her türlü desteği verdiklerini anlatan Öztürk, "Kadınlarımızı, girişimcilerimizi desteklemek için hep birlikte daha fazla projeye imza atmamız gerektiğini vurgulamak istiyorum. Kadın girişimciliğini teşvik etmek, kadınların iş dünyasında daha fazla yer almasını sağlamak, sadece bir toplumsal sorumluluk değil, aynı zamanda ekonomik kalkınmamız için de kritik bir adımdır." dedi.

"Kadın istihdamını en çok artıran şirket" kategorisinde birinciliği Focus Kontrol kazandı. "En çevre dostu kadın girişimci şirket" ödülünü RVM Systems Makine aldı.

"En çok dijitalleşen şirket" ödülüne G Teknoloji Bilişim layık görüldü. "En hızlı büyüyen kadın girişimci şirket" kategorisinde birinciliği DG Doğru Geri Kazanım elde etti.

"İhracatını en çok artıran şirket" Ak Celep Pamuk Gıda Tarım Ürünleri oldu. "İhracatını en hızlı artıran kadın girişimci şirketi" ödülünü ise Bade Kumaş Tekstil Konfeksiyon kazandı.

Kaynak: AA

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