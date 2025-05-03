Gizemli Kutu Dolandırıcılığına Dikkat!

SOSYAL medyada içeriği önceden belli olmayan, 'Sürprizlerle dolu bir paket' anlamına gelen, 'Gizemli Kutu' satışlarına yönelik şikayetler artarken, Ticaret Bakanlığı tarafından 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında inceleme başlatıldı.

Sosyal medyada popüler markaları taklit edip, vatandaşlara çekilişle yüksek fiyatlı hediyeler vadeden 'Gizemli Kutu' satışlarıyla mağdur olan tüketiciler Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi ile Tüketici Hakem heyetlerine şikayette bulundu. Şikayetlerin genelde internet sitelerinden satın alınan ürünlerin gönderiminin hiç yapılmaması, iade edilen ürünlerin bedelinin iade edilmemesi, minimum kutu içeriği değerinin altında ürün gönderimi halinde olduğu belirtildi. Söz konusu şikayetler üzerine Ticaret Bakanlığı tarafından 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında inceleme başlatıldı. İnceleme sonucuna göre ilgili firmalar hakkında işlem yapılacağı belirtildi.

'SAHTE SİTEYLE KARŞI KARŞIYALAR'

Bilişim uzmanı Prof. Dr. Ali Murat Kırık, 'Gizemli Kutu' olarak bilinen satışlarla tüketicilerin kart bilgilerinin ele geçirilip dolandırılabildiklerini de belirterek, uyarılarda bulundu. Prof. Dr. Kırık, bu tür satışlarda kart bilgilerinin paylaşıldığı andan itibaren işlem sonrasında hesaplardan para çekilebileceğini söyleyerek, "Özellikle popüler markaların, giyim firmalarının, işletmelerin isimlerini ve sitelerini taklit ediyorlar ve buradan hediye kazanacaklarını vadediyorlar. Burada, belirli bir kargo ücreti sizden talep ediliyor. Bir yarışmaya, ankete katılacağınız ve bu sayede gizli kutuyu kazanacağınız belirtiliyor. Gizemli kutunun içerisinde de ceket, elbise, pantolon gibi ürünler belirterek yüksek vaatlerde bulunuyorlar. Vatandaşlarımız da bu hediyelere ulaşabilmek için akımın içerisine dahil oluyorlar. Aslına bakarsanız burada tamamen sahte bir siteyle karşı karşıyalar. Ancak, bilindik markaların, giyim firmalarının bire bir taklitlerini geliştirmişler. Vatandaşlar, buraya girip üye olduktan sonra her zaman bu yarışmanın galibi oluyorlar. Ankete katıldıktan sonra, 'Gizli kutuyu kazandınız' şeklinde bir mesaj geliyor. Olay, bundan sonra meydana geliyor. Zira dolandırıcılar, sizi ikna ettikten sonra kargo ücreti altında sizden 50 TL, bazen 75 TL, bazen 100 TL talep ediyorlar. Sizin kart bilgilerinizi buraya girmenizle birlikte dolandırıcıların veri tabanına bütün banka ve kart bilgileriniz aktarılmış oluyor. Bundan sonraki süreçte sizin adınıza para çekebiliyorlar ve sizi mağdur ediyorlar. Burada ne popüler bir marka söz konusu, ne de çekiliş ya da hediye söz konusu" dedi.

'SUÇ DUYURUSUNDA BULUNSUNLAR'

Sözde kampanyaya katılan vatandaşların hukuki sorunlarla karşılaşmaması için Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'na müracaat etmesi gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Ali Murat Kırık, "Vatandaşlarımızın özellikle bu tarz sponsorlu reklamlara karşı oldukça dikkatli olması gerekiyor. Bu tarz reklamlara asla kapılmamaları, bununla birlikte web sitesinin adres çubuğunu mutlaka kontrol etmeleri, aynı zamanda bir işletmenin böyle bir reklam kampanyası ya da hediye çekiliş kampanyası söz konusuysa, resmi sitesinde mutlaka bununla ilgili bir açıklama yer alacaktır. Vatandaşlarımızın kendilerinden banka ve kredi kartı bilgisi isteyen hesaplara asla itibar etmemesi son derece önemlidir. Bir de WhatsApp üzerinden sizinle iletişime geçerek, kimlik ve banka bilgisi isteyenlere asla itibar etmeyin. Bu tarz mesajlar söz konusu olursa, direkt olarak engellemeniz ve siber emniyet güçlerine bu mesajları göndermeniz gerekmektedir. Bu tarz yarışmalara, çekilişlere ve gizemli kutu akımına katılan vatandaşlarımızın ise gelecekte herhangi bir hukuki sorun yaşamaması adına savcılığa suç duyurusunda bulunması oldukça önemlidir" ifadelerini kullandı.