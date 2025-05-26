GKRY'de Gazze için Protesto

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) bazı muhalefet partileri ile sivil toplum örgütleri, Gazze'deki katliamı kınamak ve Rum Lider Nikos Hristodulidis'in İsrail'e olan desteğini protesto etmek üzere gösteri yaptı.

Başta ana muhalefetteki aşırı solcu Emekçi Halkın İlerici Partisi (AKEL) olmak üzere birçok sivil toplum örgütüne bağlı aktivistler, GKRY Lideri Nikos Hristodulidis'in İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya Gazze konusunda verdiği desteği protesto etmek üzere Başkanlık Sarayı önünde toplandı.

Ellerinde Gazze'ye destek pankartları taşıyan göstericiler, Rum Hükümeti'nden İsrail'e olan desteği kesmesini istedi.

Partiden süreç ile ilgili yapılan açıklamada, GKRY Lideri Hristodulidis, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun kölesi olmakla suçlanarak, Güney Kıbrıs'ı İsrail'in bir eyaleti haline getirdiği iddia edildi.