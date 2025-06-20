GKRY, İsrail Mültecilerine Okullarda Barınma Sağlayacak

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan çatışmalardan kaçan İsrail vatandaşlarına konaklama imkanı sağlayabilmek için 7 okulun barınma merkezine dönüştürüleceği bildirildi.

GKRY'de yayın yapan yüksek tirajlı Philenews'in internet sitesinde yer alan haberinde, İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan çatışmalardan dolayı İsraillilerin GKRY'ye akınlarının devam ettiği belirtildi.

Gazete haberinde, İsraillileri getiren 120 yatın Larnaka Limanı'nda demirlediğine işaret edilerek, başka ülkelerden de hava yolu ile GKRY'ye gelen İsrailliler bulunduğu aktarıldı.

İsraillilerin oluşturduğu yoğunluktan dolayı Güney Kıbrıs'ta otel ve sinagogların dolduğu belirtilen haberde, bu nedenden dolayı GKRY hükümetinin, 5'i ilkokul, 2'si lise olmak üzere 7 okulu barınma merkezine dönüştürdüğü bilgisine yer verildi.

GKRY'deki İsraillilerin güvenliği için polisin geniş güvenlik önlemleri aldığına vurgu yapıldı.

Gazete, daha önce de yaptığı haberlerde, İsrail-İran çatışmalarından dolayı GKRY'ye gelen İsraillilerin barınma sorunları olduğunu savunmuştu.

Rum basını da GKRY'ye gelen İsraillilerin çatışmaların 8. gününde 5 bin dolayına ulaştığını bildirdi.

İsrail'in İran'a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışma

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın farklı kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda ölürken, toplam sivil kaybı 224 olarak açıklandı.

İran ordusunun İsrail'e balistik füzelerle yaptığı misillemede 25 kişinin öldüğü, 500'den fazla kişinin yaralandığı aktarıldı.

İsrail'in İran'a düzenlediği saldırılardaysa, İran Sağlık Bakanlığından 15 Haziran'da yapılan açıklamaya göre en az 224 kişinin öldüğü, 1277'den fazla kişinin yaralandığı bildirildi.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.