Glastonbury Festivali'nde Soruşturma - Son Dakika
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Glastonbury Festivali'nde Soruşturma

30.06.2025 19:56
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İsrail karşıtı sloganlar atan Bob Vylan ve Kneecap grupları hakkında polisiye soruşturma başlatıldı.

İngiltere'de düzenlenen dünyaca ünlü "Glastonbury Festivali"nde sahne alan ve İsrail karşıtı sloganlar atan İrlandalı rap grubu "Kneecap" ve İngiliz punk rap grubu "Bob Vylan"ın performanslarına ilişkin cezai soruşturma başlatıldı.

Avon ve Somerset Polisinden yapılan açıklamada, festivalde sahne alan iki grubun konserlerinin video ve ses kayıtlarının incelediği, ardından ek delillere ihtiyaç duyulduğu gerekçesiyle soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Açıklamada, polisin, halihazırda süreci "kamu düzenine ilişkin mevzu" kapsamında değerlendirdiği vurgulanarak, nefret suçu mevzuatı dahil tüm yasal boyutların inceleneceğinin altı çizildi.

Polis Sözcüsü de konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Bir kıdemli dedektif bu soruşturmaya liderlik edecek. Süreç tamamen kanıtlara dayalı yürütülecek ve kamuoyundan gelen yoğun tepkilerin farkındayız. Toplumda nefrete hiçbir şekilde yer yoktur." ifadelerini kullandı.

Festivalde "İsrail ordusuna ölüm" sloganları atılmıştı

İngiltere'de düzenlenen dünyaca ünlü "Glastonbury Festivali"nde sahne alan İngiliz punk rap grubu Bob Vylan, performansı sırasında "Özgür Filistin" ve "İsrail ordusuna ölüm" sloganları atmış ve sevenleri de sloganlara eşlik etmişti.

Festivalde sahne alan İrlandalı rap grubu Kneecap de Filistin'e destek mesajları vermiş ve İngiliz hükümetinin yasaklamaya hazırlandığı Filistin destekçisi "Palestine Action" adlı gruba sahneden selam göndermişti.

Festivali canlı yayımlayan BBC, Bob Vylan grubunun performansını sansürlemeden canlı vermiş ancak editöryal kuralları gerekçe göstererek Kneecap'in performansını canlı yayımlamamıştı.

İsrail'in Londra Büyükelçiliği de X hesabından yaptığı paylaşımda, festivalde kullanılan İsrail karşıtı ifadelere tepki göstererek, "rahatsızlık duyulduğunu" bildirmişti. Elçilik, konserde Yahudilere karşı "etnik temizlik çağrısı" yapıldığını iddia etmişti.

ABD Dışişleri Bakanlığı da konserinde "Özgür Filistin" ve "İsrail ordusuna ölüm" sloganları atan Bob Vylan üyelerinin vizelerini iptal etmişti.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, ingiltere, Politika, Magazin, İsrail, Güncel, Müzik, Polis, Son Dakika

Son Dakika Güncel Glastonbury Festivali'nde Soruşturma - Son Dakika

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