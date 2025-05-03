Goa'da Tapınak İzdihamı: 6 Ölü - Son Dakika
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Goa'da Tapınak İzdihamı: 6 Ölü

Goa'da bir tapınakta düzenlenen festivalde çıkan izdihamda 6 kişi hayatını kaybetti, 30'dan fazla yaralı var.

03.05.2025 10:20
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YENİ DELHİ, 3 Mayıs (Xinhua) -- Hindistan'ın güneybatısındaki Goa eyaletinde bir tapınakta düzenlenen dini festival sırasında çıkan izdihamda en az 6 kişi hayatını kaybederken, 30'dan fazla kişi de yaralandı.

Üst düzey bir polis yetkilisi telefonla yaptığı açıklamada izdihamın Goa'nın Shirgao bölgesinde bulunan Sree Lairai Devi tapınağında meydana geldiğini belirtti.

Yaralanan 10 kişinin durumunun kritik olduğu ve yerel bir hastanede tedavi gördükleri belirtildi.

Başbakan Narendra Modi hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi. Bir eyalet hükümeti yetkilisi izdihamın nedenine ilişkin soruşturma başlatılacağını söyledi.

Kaynak: Xinhua

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