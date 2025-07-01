Göbeklitepe'nin 7. Yılı Kutlandı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Göbeklitepe'nin dünya mirası olarak UNESCO'ya dahil oluşunun 7'nci yılında, bu eşsiz mirasın korunması, anlaşılması ve gelecek kuşaklara aktarılması için çalışmaları kararlılıkla sürdürdüklerini belirtti.

Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Tarihin en eski ve en çarpıcı tanığı olan Göbeklitepe'nin bir dünya mirası olarak UNESCO'ya dahil oluşunun 7'nci yılında, bu eşsiz mirasın korunması, anlaşılması ve gelecek kuşaklara aktarılması için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Geçmişe dair tüm ezberleri bozarak insanlık tarihini yeniden yazdıran Göbeklitepe'nin listeye alınışı, kültürel hafızamızın küresel çapta tesciliydi. Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında Şanlıurfa'da ilan ettiğimiz 'Taş Tepeler Projesi' ile bu eşsiz mirası daha da derinlemesine anlamaya, bilimsel veriler ışığında geleceğe taşımaya kararlıyız."

Kazı, koruma, tanıtım ve altyapı çalışmalarını eşgüdüm içinde sürdürdüklerini ifade eden Ersoy, Göbeklitepe'yi yalnızca arkeolojik alan değil, tarih boyunca kültürlerin iz bıraktığı eşsiz merkez olarak değerlendirdiklerini vurguladı.

Bakan Ersoy, Türkiye'nin insanlık mirasına sahip çıkmaya ve onu bütün insanlıkla buluşturmaya devam ettiğini belirtti.

Kolezyum'da Göbeklitepe sergisi yoğun ilgi gördü

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Roma'daki Kolezyum'da açılan "Göbeklitepe, Kutsal Bir Yerin Gizemi" sergisi, Avrupa kamuoyunun ilgisini çekti.

Yaklaşık 6,5 milyona ulaşan ziyaretçisiyle Göbeklitepe'yi uluslararası kültür sahnesinde yeniden konumlandıran serginin kapanış etkinliğine Bakan Ersoy da katıldı.

Serginin ulaştığı etki yalnızca tanıtımla sınırlı kalmazken, bölgede yürütülen bilimsel çalışmalara aynı kararlılıkla devam ediliyor. "Taş Tepeler Projesi" kapsamındaki kazılar ise Göbeklitepe ile eş zamanlı olarak sürdürülüyor.