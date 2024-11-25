Göç Yollarında Acil İhtiyaç

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Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü (IOM), dünyanın eşi benzeri görülmemiş düzeyde zorunlu göç, iklim kaynaklı yerinden edilme ve derinleşen ekonomik eşitsizliklerle karşı karşıya bulunduğunu, güvenli ve düzenli göç yollarına acilen ihtiyaç duyulduğunu bildirdi.

IOM'dan yapılan yazılı açıklamada, bu yıl Uluslararası Göç Diyaloğu'nun ikinci oturumunun, düzenli göç yollarına yönelik dengeli bir yaklaşımı ele almak üzere toplanacağı duyuruldu.

Açıklamada, oturumun, "Düzenli Göç Yollarında Dengeyi Bulma Çözümleri: Sürdürülebilir Kalkınma ve Yeşil Geçişleri Teşvik Etmek" temasıyla ve bu yılın başlarında New York'ta düzenlenen ilk oturumda atılan temelin üzerine inşa edileceği belirtildi.

İlk oturumda düzenli yolları geliştirmek için kritik öneme sahip 4 temel maddenin belirlendiği ifade edilen açıklamada, bunların arasında "güçlü çok taraflı ortaklıklar kurmak", "toplulukları ve yerel yetkilileri dahil etmek", göçmen ve diaspora seslerini yükseltmek" ve" göçmenlere bilgi ve kaynaklar sağlamak için inovasyon ve teknolojiden yararlanmanın" bulunduğu kaydedildi.

"Düzenli göç yollarına duyulan ihtiyaç hiç bu kadar acil olmamıştı"

Açıklamada, "Eşi benzeri görülmemiş düzeyde zorunlu göç, iklim kaynaklı yerinden edilme ve derinleşen ekonomik eşitsizliklerle karşı karşıya olan bir dünyada güvenli, düzenli göç yollarına duyulan ihtiyaç hiç bu kadar acil olmamıştı." ifadesi kullanıldı.

Göç döngüsünün tamamında hareket öncesinden yeniden entegrasyona kadar güvenli ve düzenli göçü kolaylaştırmak için yasal ve politika çerçeveleri sağlayan düzenli göç yollarının öneminin vurgulandığı açıklamada, bu yolların, küresel zorlukların ele alınmasını ve göçün olumlu etkilerinin en iyi şekilde kullanılmasını sağlamak için kritik öneme sahip olduğuna işaret edildi.

Açıklamada, "Göçmenlerin ve sağlam göç sistemlerinin korunmasında insan ticareti ve göçmen kaçakçılığına karşı dengeli bir yaklaşımın sağlanması, göçün getirdiği faydaların korunması için kritik öneme sahip." ifadesi kullanıldı.

İklim değişikliğinin insan hareketliliğini yeniden şekillendirdiği kaydedilen açıklamada, bunun etkileri nedeniyle yerinden edilenler için güvenli yollara duyulan ihtiyacın giderek daha da acil hale geldiği vurgulandı.

"Milyonlarca insan, sınırlı ve genellikle riskli göç seçenekleriyle karşı karşıya"

Açıklamada görüşlerine yer verilen IOM Genel Direktörü Amy Pope, "Çatışmalar, iklim etkileri ve iş gücü eksikliği, milyonlarca insanı sınırlı ve genellikle riskli göç seçenekleriyle baş başa bırakarak küresel hareketlilik modellerini yeniden şekillendiriyor." ifadesini kullandı.

Dünyanın dengeli, koordineli ve yenilikçi çözümlere ihtiyaç duyduğu süreçten geçildiğine işaret eden Pope, "Bu diyalog, iyi yönetilen göçün nasıl iyi bir güç olarak hizmet edebileceğini, dayanıklılığı, refahı ve uyumu teşvik edebileceğini vurguluyor." değerlendirmesinde bulundu.