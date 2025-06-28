Göcek'te gulet tekne yangında battı

MUĞLA'nın Fethiye ilçesi Göcek Mahallesi'nde, marinada demirli yelkenli gulet tekne çıkan yangında, battı.

Göcek D-Marin'de demirli bulunan 'SHIPOWNER' isimli yelkenli gulet teknede, dün saat 23.30 sıralarında yangın çıktı. Yangına ilk müdahale, marinada bulunan diğer teknelerin kaptanları tarafından yapıldı. İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Kıyı Emniyeti ekipleri sevk edildi. Alevlerin kısa sürede büyümesi üzerine tekne güvenli bir şekilde açığa çekildi. Makine dairesinden başlayan yangında alevler kısa sürede tüm tekneyi sardı. Büyük zarar gören tekne battı. Teknedekilerin, yangın çıkınca karaya çıkarak canlarını kurtardığı öğrenildi.

Yangının çıkış nedeninin tespiti için inceleme başlatıldı.

Haber: Gülgün AKYOKUŞ/ FETHİYE (Muğla),