Godini Köyü'nde Silahlı Saldırı: 6 Ölü

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CAPE Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Doğu Cape eyaleti kırsalındaki Godini köyünde 6 kişinin yaşamını yitirdiği silahlı saldırıya ilişkin 1 şüpheli gözaltına alındı.

Ulusal medyada yer alan haberlere göre, polis ile yerel halk arasında suçla mücadelede işbirliği sağlayan gönüllülerden oluşan Toplum Polisi Forumu (CPF) üyesi 6 kişinin hayatını kaybettiği saldırıya ilişkin 33 yaşındaki bir zanlı yakalandı.

Cinayet ve cinayete teşebbüs suçlamalarıyla yargılanacak şüphelinin, 16 Ekim'de Kumbu Sulh Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkarılması bekleniyor.

Godini köyünde 7 Ekim'de düzenlenen silahlı saldırıda CPF üyesi 6 kişi ölmüş, 4 kişi yaralanmıştı.

Doğu Cape eyaletinde geçen ay bir diğer köy saldırısında 15'i kadın 18 kişi hayatını kaybetmişti.