Gök vatanın "demir kartalları" bayramda nöbette - Son Dakika
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Gök vatanın "demir kartalları" bayramda nöbette

06.06.2025 09:41
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Türkiye Cumhuriyeti'nin hava sahası güvenliğinin teminatı Hava Kuvvetleri Komutanlığı personeli, Kurban Bayramı'na ailelerinden uzak, komutanları ve silah arkadaşlarıyla giriyor.

Türkiye Cumhuriyeti'nin hava sahası güvenliğinin teminatı Hava Kuvvetleri Komutanlığı personeli, Kurban Bayramı'na ailelerinden uzak, komutanları ve silah arkadaşlarıyla giriyor.

Muğla'nın Dalaman ilçesindeki 16'ncı Ana Jet Üs Komutanlığında görev yapan kahraman pilotlar ve üs personeli, Kurban Bayramı'nı vatan savunmasında karşılıyor.

Gök vatanın "demir kartalları", ülkenin huzur ve güvenliği için görev yapıyor.

Türk Hava Kuvvetlerinin en önemli unsurları arasında yer alan jetler, İHA'lar ve helikopterler ile görev başında olan personelin bir gününe Anadolu Ajansı (AA) ekibi eşlik etti.

Komutanlık bünyesinde bulunan 361'inci İHA Filo Komutanlığında görev yapan ekip, İHA'nın son kontrollerinin ardından uçuş yaptı. İHA'lar, Yer Kontrol İstasyonu'nda görevli uçuş ekibi tarafından takip edildi.

Komutanlık bünyesindeki F-16 savaş uçakları ile pilotlar, her daim görev için hazır bekliyor.

Orman yangınlarıyla mücadele planı kapsamında üste görevlendirilen Konya 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığına bağlı 135'inci Personel Kurtarma Filo Komutanlığı T-70 helikopter ekibi de bayramı nöbette karşıladı.

Görevi başındaki tüm personelle komutanlıkta bayramlaşma töreni gerçekleştirildi.

361'inci İHA Filo Komutanlığında görevli Hava İHA Üsteğmen Öztürk, yaptığı açıklamada, "Bizler, Hava Kuvvetlerinin Ege ve Akdeniz'e açılan kapısı olan 16'ncı Ana Jet Üs Komutanlığında yerli ve milli imkanlarla envanterimizde bulunan İHA'larla dünyanın en etkili güçlerinden biri olarak gök vatan ve mavi vatanda barışı temin etmeye devam edeceğiz. Bayramınız kutlu, dualarınız bizimle olsun." ifadelerini kullandı.

F-16 savaş uçaklarının bakımını yapan Hava Uçak Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Bayram da Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve milleti uğruna canını seve seve feda eden aziz şehitleri saygıyla andıklarını söyledi.

Milletin ve ülkenin güvenliği için 7 gün 24 saat görev başında olduklarını belirten Bayram, "Milletimizin Kurban Bayramı kutlu olsun." dedi.

Telsiz anonsuyla pilotun bayramını kutladı

Kulede görevli Hava Trafik Astsubay Kıdemli Başçavuş Sizar, uçuş yapan F-16 pilotunun bayramını telsiz anonsuyla kutladı.

Sizar, konuşmasında "Dün, bugün olduğu gibi yarınlarda da ana vatanın korunmasında üstlendiğimiz görevin farkında, gök vatan ve mavi vatan öğretilerini yerine getirme azim ve kararlılığında, huzur, barış ve güvenliğin teminatı olarak bir ferdi olduğumuz aziz milletimizin Kurban Bayramı kutlu olsun." dedi.

Hava Pilot Yarbay Akkor da bayramların birlik ve beraberliği pekiştiren, milletçe kenetlenilen günler olduğunu vurguladı.

Akkor, "Mübarek Kurban Bayramı vesilesiyle vatanımızın dört bir yanında görev yapan tüm silah arkadaşlarımın, kahraman Mehmetçiğimizin, aziz şehitlerimizin ve silah arkadaşlarımın kıymetli ailelerinin bayramını en içten duygularımla kutluyorum." diye konuştu.

Asker, ailesiyle görüntülü konuştu

Pilotların yanı sıra üste görev yapan Mehmetçik ise nizamiye ve nöbet kulelerinde bayramı elleri tetikte karşıladı.

Güvenlik Takım Komutanı Hava Piyade Astsubay Üstçavuş Geldi, bayrama nöbet tutarak giren Hava Piyade Er Yavuz'un ailesini görüntülü arayarak bayramını kutladı.

Evlatlarının şu an kendilerine emanet olduğunu belirten Üstçavuş Geldi, daha sonra telefonu Yavuz'a vererek ailesiyle görüşmelerini sağladı.

Yavuz'un ailesiyle görüşmesi sırasında duygu dolu anlar yaşandı.

Kaynak: AA

Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Türkiye Cumhuriyeti, Kurban Bayramı, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gök vatanın 'demir kartalları' bayramda nöbette - Son Dakika

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