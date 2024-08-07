Gökçeada'da Motor Arızalı Balıkçı Teknesi Kurtarıldı - Son Dakika
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Gökçeada'da Motor Arızalı Balıkçı Teknesi Kurtarıldı

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesi açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen balıkçı teknesi kurtarılarak limana çekildi. Tekne sahibi Egemen Çoğ, yardım çağrısı yaparak kurtarıldı.

07.08.2024 12:44
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Çanakkale'nin Gökçeada ilçesi açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen balıkçı teknesi kurtarılarak limana çekildi.

Avlanmak için denize açılan balıkçı Egemen Çoğ'un kullandığı 5 metrelik teknenin motoru, Gökçeada ile Saros Körfezi arasında arızalandı.

Çoğ, teknesinin sürüklenmeye başlaması nedeniyle yardım çağrısında bulundu.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri ve balıkçı İlker Özdemir'in bölgeye ulaşmasının ardından yedeklenen tekne, Gökçeada'daki Kaleköy Limanı'na getirildi.

Çoğ, yaptığı açıklamada, denize açıldıktan yaklaşık 3 saat sonra Gökçeada yönüne seyir halindeyken teknesinin motorunun arızalandığını ve sürüklenmeye başladığını söyledi.

Teknede yalnız olduğunu belirten Çoğ, "Hava esmeye başladı. İlker Reis'e internetten ulaştım. Akabinde de Sahil Güvenliği aradım." dedi.

Kurtarma operasyonunu görüntüleyerek sosyal medya hesabından paylaşan Gökçeadalı balıkçı İlker Özdemir de Zürafa Kayalıkları'na kılıç paragatı attıklarını, adadan 20 mil uzaktayken Çoğ'un kendisine ulaştığını dile getirdi.

Bölgeye önce Sahil Güvenlik ekiplerinin ulaştığını aktaran Özdemir, tekneyi ve balıkçıyı kurtarıp güvenli şekilde adaya getirdiklerini ifade etti.

Kaynak: AA

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