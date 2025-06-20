Gökçek\'ten Su Tarifesi Davası

AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Meclisinin 14 Haziran'da su tarifelerinde değişiklik yapılmasına dair aldığı kararın iptali ve yürütmenin durdurulması talebiyle Ankara İdare Mahkemesine dava açtı.

Gökçek, dava dilekçesini Ankara İdare Mahkemesi Başkanlığına vermesinin ardından mahkeme önünde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ABB Meclisinin kabul edilemez bir yükü vatandaşa yüklediğini söyledi.

Belediyenin 13 Aralık 2024'te aldığı kararla ASKİ'nin su tarifelerine yüzde 35 zam yaptığını belirten Gökçek, kararın 1 Ocak itibarıyla uygulanmaya başlandığını kaydetti.

ABB Meclisi'nde 2022'de çoğunlukta olan AK Parti'nin su tarifelerine yapılmak istenen zamma izin vermemesi üzerine, ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın suyun maliyet bedelinin belirlenmesi için idare mahkemesine dava açtığını hatırlatan Gökçek, mahkemenin 1 metreküp suyun maliyetini 9,59 lira olarak belirlediği anlattı.

Gökçek, Üretici Fiyat Endeksi'ne (ÜFE) göre günümüzde 1 metreküp suyun maliyetinin 21,89 lira olduğunu kaydederek, "21,89 lira olması gereken su fiyatları Ankaralılara ne kadar yansıtılıyor; Bugün 0-15 metreküpte 41,37 lira yani yüzde 89 daha pahalı yansıtılıyor. 16-30 metreküpte yüzde 277, 30 metreküp üstünde ise yüzde 466 daha pahalı yansıtılıyor. Allah aşkına vatandaşa suyu yüzde 466 daha pahalı satmaya çalışmak nedir?" diye konuştu.

İş yeri abonelik tarifelerinde de benzer zam oranlarının uygulandığını ifade eden Gökçek, şöyle devam etti:

"Vatandaşın cebinden bu paraları almak istemelerinin nedeni nedir? Bu paraları yine konserlerde mi çarçur edecekler? Bu paralar yine karton bardaklarda mı gidecek? Sayın Mansur Yavaş 2022'de suyun maliyetini nasıl idare mahkemesinden belirlenmesini istediyse, ben de aynı şekilde buraya geldim, maliyetin üstünde su sattığından dolayı Meclis kararının yürütmesinin durdurulması ve bu kararın iptali için dava açtım. Biz, Ankaralı vatandaşlarımızın cebine uzanan bu kirli ellerin bir an önce son bulmasını istiyoruz."

Osman Gökçek, su ihtiyacının arttığı yaz ayında vatandaşın sırtına yüklenen bu yükü kabul etmediklerini, bunun için yasal yollardan haklarını arayacaklarını söyledi.