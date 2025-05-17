(ANKARA)-Kahramanamaraş'ın Göksun ilçesinde saat 22.05'te 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi olan 4.0 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 7.01 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
Son Dakika › Güncel › Göksun'da 4.0 Büyüklüğünde Deprem - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?