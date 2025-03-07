İsrail'de muhalefetten sert suçlama: Ordunun tek amacı Netanyahu'nun bekasını korumak için savaş - Son Dakika
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İsrail'de muhalefetten sert suçlama: Ordunun tek amacı Netanyahu'nun bekasını korumak için savaş

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İsrail'de muhalefetteki Demokratlar Partisi Başkanı Yair Golan, İsrail ordusunun amacının Başbakan Netanyahu'nun siyasi bekasını korumak olduğunu söyleyerek; hükümete sert eleştirilerde bulundu.

07.03.2025 00:16
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İsrail'de muhalefetteki Demokratlar Partisi Başkanı Yair Golan, İsrail ordusunun "tek amacı Başbakan Binyamin Netanyahu'nun siyasi bekasını korumak" olan bir savaşa girmek üzere olduğunu belirtti.

İsrailli muhalif lider Golan X hesabından yaptığı açıklamada, İsrailli esirlerin hayatının "gerçekten" tehlike altında olduğunu söyledi.

ORDUYA SERT SÖZLER

Golan açıklamasında "İsrail ordusu, güvenlik amacı olmayan, tek amacı Başbakan Binyamin Netanyahu'nun siyasi bekasını korumak olan bir savaşa girmek üzere" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde bugün yaptığı açıklamada, Gazze'ye yönelik saldırılarda yaşanacak olası bir tırmanışın direnişin elindeki İsrailli esirlerin ölümüne yol açabileceği uyarısında bulunmuştu.

Ebu Ubeyde ayrıca, İsrail'in "savaş ve soykırımla başaramadığını tehditler ve hileler yoluyla da elde edemeyeceğini" ifade etmişti.

GAZZE'DE ATEŞKES ANLAŞMASI

Gazze'de 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkes ve esir takası anlaşmasının 42 günlük birinci aşaması 1 Mart'ta sona ermişti.İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, 3 Şubat'ta başlaması gereken anlaşmanın ikinci aşama müzakerelerini engellediği belirtiliyor.

İsrail Başbakanlık Ofisinden 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Netanyahu'nun, Gazze Şeridi'ne her türlü insani yardım malzemesinin girişinin durdurulmasına karar verdiği duyurulmuştu.

Netanyahu, Gazze Şeridi'nde ateşkes ve esir takası anlaşmasının ikinci aşamasına geçilmesi yerine ilk aşamasının ramazan ayının sonuna kadar uzatılmasını istiyor.

İsrail\'de muhalefetten sert suçlama: Ordunun tek amacı Netanyahu\'nun bekasını korumak için savaş
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail'de muhalefetten sert suçlama: Ordunun tek amacı Netanyahu'nun bekasını korumak için savaş - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Cüneyt ertaç:
    2017 deki darbeden sonra burada da benzer bir durum sözkonusu. dikdatörlük böyle bir şey işte.. başkanlık tipi cumhuriyet.. 8 1 Yanıtla
  • 6490203:
    asam doğru demiş, aklı bu işlere eriyor gelsin bizim ilkemizde derneğini kursun başkanı olsun 2 0 Yanıtla
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