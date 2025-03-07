İsrail\'de muhalefetten sert suçlama: Ordunun tek amacı Netanyahu\'nun bekasını korumak için savaş

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İsrail'de muhalefetteki Demokratlar Partisi Başkanı Yair Golan, İsrail ordusunun "tek amacı Başbakan Binyamin Netanyahu'nun siyasi bekasını korumak" olan bir savaşa girmek üzere olduğunu belirtti.

İsrailli muhalif lider Golan X hesabından yaptığı açıklamada, İsrailli esirlerin hayatının "gerçekten" tehlike altında olduğunu söyledi.

ORDUYA SERT SÖZLER

Golan açıklamasında "İsrail ordusu, güvenlik amacı olmayan, tek amacı Başbakan Binyamin Netanyahu'nun siyasi bekasını korumak olan bir savaşa girmek üzere" ifadelerini kullandı.