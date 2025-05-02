Golan Tepeleri'nde İsrail Askeri Öldü

İsrail işgali altındaki Suriye toprağı Golan Tepeleri'nde bir İsrail askerinin "trafik kazasında" öldüğü, 3'ününde yaralandığı açıklandı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Paraşütçü Tugayı'ndan Çavuş Niv Dayag'ın (19), işgal altındaki Golan Tepeleri'nde "operasyonel bir faaliyette geçirdiği trafik kazasında" öldüğü belirtildi.

Aynı olayda Paraşütçü Taburu'ndan 2 asker ile Golan karargahından bir askerin de "hafif yaralandığı" aktarıldı.

Yaralıların hastaneye götürüldüğü, olayın ise araştırıldığı belirtildi.

İsrail, Suriye'ye ait Golan Tepeleri'ni 1967'den bu yana işgal altında tutuyor. İsrail ile Suriye arasında 1974'te imzalanan Kuvvetlerin Çekilmesi Anlaşması ile tampon bölge ve silahtan arındırılmış bölgenin sınırları belirlenmişti.