Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde, 20 Ekim'de Kafkas Festivali gerçekleştirilecek.
Gölbaşı Kafkas Yardımlaşma Derneği Başkanı Tolga Gençer, Yağlıpınar Kuruluş Yıl Dönümü kapsamında festivalin düzenleneceğini belirtti.
Herkesi festivale beklediklerini ifade eden Gençer, 20 Ekim'de gerçekleştirilecek etkinlikte halk oyunları gösterilerinin yanı sıra söyleşi, sergi ve yarışmaların yer alacağını kaydetti.???????
Son Dakika › Güncel › Gölbaşı'nda Kafkas Festivali - Son Dakika
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