Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde trafik levhasına çarpan motosikletteki 2 kişi hayatını kaybetti.
Ankara Caddesi'nde, sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen motosiklet kontrolden çıkarak trafik levhasına çarptı.
Yoldan geçenlerin ihbarıyla kaza yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.
Sağlık görevlileri, motosikletteki Yusuf Koç ve Efe Batuhan Koçak'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Son Dakika › Güncel › Gölbaşı'nda Motosiklet Kazası: 2 Ölüm - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?