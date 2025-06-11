Gölbaşı'nda Öğrencilere Moral Konseri

(ANKARA) - Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ve Liselere Geçiş Sistemi'ne (LGS) girecek öğrencilere verdiği konser sözünü tuttu. Musa Göçmen Orkestrası, 13 Haziran'da Atatürk Sahil Parkı'nda ilçelilerle buluşacak.

Gölbaşı Belediyesi, YKS ve LGS'ye girecek öğrenciler için motivasyon konseri düzenliyor. Öğrencilerin sınav stresini azaltmak ve öğrencilere moral vermek amacıyla yapılacak etkinlikte, enerjik sahne performansıyla tanınan Musa Göçmen Orkestrası sahne alacak.

Her zaman gençlerin yanında olduğunu belirten Odabaşı, şöyle konuştu:

"Tüm Ankaralı vatandaşlarımızı bekliyoruz"

"Geleceğimizin teminatı olan gençlerimiz, çok yoğun ve zorlu bir hazırlık sürecinden geçiyor. Biz de onların bu emeklerini takdir ediyor, yanlarında olduğumuzu hissettirmek istiyoruz. Bu nedenle hem LGS'ye hem de YKS'ye hazırlanan tüm öğrencilerimize moral vermek, üzerlerindeki sınav baskısını bir nebze olsun hafifletmek amacıyla böyle özel bir etkinlik planladık. Müzik, birleştirici ve iyileştirici gücüyle her zaman ruhumuza dokunur. Gençlerimiz için de bu konserin bir nefes alma alanı yaratacağını düşünüyorum. Hep birlikte güzel bir akşam geçireceğiz. Hem de konser sözümüzü yerine getirmiş olacağız. Sadece Gölbaşılıları değil tüm Ankaralı vatandaşlarımızı bekliyoruz. Onlara şimdiden başarılar diliyor, her birine gönülden inanıyorum."

Ücretsiz olacak konser, 13 Haziran Cuma akşamı saat 20.30'da Atatürk Sahil Parkı'nda yapılacak.