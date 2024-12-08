Gölbaşı\'nda Suriyeli Kutlaması

Gölbaşı'nda Suriyeliler kutlama yaptı
ADIYAMAN - Suriye'nin Başkenti Şam'a muhaliflerin girmesi ve Esad'ın iktidarının sona ermesi nedeniyle Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesindeki Suriyeliler de kutlama yaptı.
Suriye Milli Ordusu ve muhalif güçlerin Şam'a girmesi ile birlikte Baas rejimi çöktü, Esad ailesinin iktidarı son buldu. Türkiye'deki Suriyeliler ise sevinç gösterileri yaptı. Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesindeki Suriyeliler de ilçe merkezinde kutlama yaptı.
Suriyeliler, ellerinde Türk bayrakları ile Suriye Milli Ordusu'nun bayrakları ile kutlama yaptı.
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