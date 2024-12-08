Gölbaşı\'nda Suriyeli Kutlaması

Güncel

Haftanın en fazla kazandıran yatırım fonları belli oldu

Wanda Nara herkesin önünde L-Gante ile sarılıp öpüştü

Bir kadının yaşayabileceği en büyük yıkımı yaşadı

Hazine Bakanı Şimşek: 2020\'den beri en düşük seviye

Kimse ne yaptığını anlamadı! Bu kez de özür diledi

Gölbaşı'nda Suriyeliler kutlama yaptı

ADIYAMAN - Suriye'nin Başkenti Şam'a muhaliflerin girmesi ve Esad'ın iktidarının sona ermesi nedeniyle Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesindeki Suriyeliler de kutlama yaptı.

Suriye Milli Ordusu ve muhalif güçlerin Şam'a girmesi ile birlikte Baas rejimi çöktü, Esad ailesinin iktidarı son buldu. Türkiye'deki Suriyeliler ise sevinç gösterileri yaptı. Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesindeki Suriyeliler de ilçe merkezinde kutlama yaptı.

Suriyeliler, ellerinde Türk bayrakları ile Suriye Milli Ordusu'nun bayrakları ile kutlama yaptı.