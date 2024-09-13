Gölcük Gölü'nde Balık Ölümleri - Son Dakika
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Gölcük Gölü'nde Balık Ölümleri

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Ödemiş'teki Gölcük Gölü'nde pullu sazan balıkları ölü bulundu, numune alındı.

13.09.2024 19:49
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İzmir'in Ödemiş ilçesinde önemli turizm merkezleri arasında yer alan Gölcük Gölü'nde pullu sazan türü balıkların ölümü üzerine gölden numune alındı.

İlçede 1050 rakım yükseklikte yer alan Gölcük Gölü'ndeki pullu sazan türü balık ölümleri üzerine Tarım ve Orman Ödemiş İlçe Müdürlüğüne bağlı ekipler, sudan ve ölü balıklardan numune aldı.

Ödemiş Belediyesi ekipleri de ölü balıkları topladı. Gölcük Mahallesi'nde balık avlamaya gelenler, ölümlerle ilgili olarak hoparlörlerden uyarıldı.

Mahallede yaşayan Cemil Acet, gazetecilere, gölde son 3 gündür toplu balık ölümleri olduğunu söyledi.

Göldeki balıklardan sadece sazanların öldüğünü belirten Acet, "Burada İsrail sazanı, yayın, levrek ve pullu sazan olmak üzere 3-4 çeşit balık yaşıyor. Ölen pullu sazan diye tabir ettiğimiz balık bu gölün en eski balık türlerindendir." dedi.

Mahallede esnaflık yapan Şahin Elbirlik de bugüne kadar hiç toplu balık ölümü görmediklerini, ölümlerin neden kaynaklandığını da bilmediklerini ifade etti.

Gölcük Gölü\'nde Balık Ölümleri
Kaynak: AA

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