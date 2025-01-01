Gölcük Tabiat Parkı\'na Yeni Yıl Ziyareti

Güncel

Bolu'nun doğal güzellikleri arasında yer alan Gölcük Tabiat Parkı, yeni yılın ilk gününde ziyaretçi akınına uğradı.

Resmi tatil olan yeni yılın ilk gününde aileleriyle vakit geçirmek isteyenler Gölcük'ü tercih etti.

Kent merkezine yaklaşık 13 kilometre uzaklıkta bulunan tabiat parkına Bolu'nun yanı sıra İstanbul, Ankara ve çevre illerden gelen tatilciler, göl kenarında yürüyüş yaptı.

Göl kenarındaki iskelelerde hatıra fotoğrafı çeken tatilciler, kar manzarasının tadını çıkarttı.

Bazı tatilciler ise piknik alanlarında mangal yaptı.