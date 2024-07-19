Gölcük'te 72 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu - Son Dakika
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Gölcük'te 72 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde yaşayan 72 yaşındaki Adalet Ö, kendisinden 2 gündür haber alınamaması üzerine yakınları tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, evin kapısını açarak içeri girdi ve Adalet Ö'yü hareketsiz halde buldu. Yapılan kontrolde kadının hayatını kaybettiği tespit edildi. Cenaze, polis incelemesinin ardından otopsi için Kocaeli Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

19.07.2024 16:19
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Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde kendisinden 2 gündür haber alınamayan 72 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu.

Değirmendere Merkez Mahallesi Mithat Gürses Caddesi'nde yaşayan Adalet Ö'den 2 gündür haber alamayan yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Evin kapısının itfaiye tarafından açılmasının ardından içeri giren sağlık personeli, kadını hareketsiz yatarken buldu.

Yapılan kontrolde kadının hayatını kaybettiği belirlendi.

Adalet Ö'nün cenazesi, polisin olay yeri incelemesinin ardından otopsi için Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA

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