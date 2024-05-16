Gölcük'te çıkan yangın çiftlikte hasara yol açtı - Son Dakika
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Gölcük'te çıkan yangın çiftlikte hasara yol açtı

Gölcük\'te çıkan yangın çiftlikte hasara yol açtı

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde bulunan bir besi çiftliğinde çıkan yangın, çiftlikte hasara neden oldu. Yangın, saman balyalarının bulunduğu alanda başladı ve kısa sürede park halindeki bir otomobile sıçradı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından yangını söndürdü. Yangın sonucunda çiftlikte hasar meydana gelirken, otomobil kullanılamaz hale geldi.

16.05.2024 14:09
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Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde besi çiftliğinde çıkan yangın hasara yol açtı.

Kırsal Selimiye Mahallesi'nde Eşref ve Erkan K'ye ait çiftlikte saman balyalarının bulunduğu alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevler kısa sürede park halindeki bir otomobile de sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin iş makinesi yardımıyla müdahale ettiği yangın, yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından söndürüldü.

Yangın nedeniyle çiftlikte hasar oluşurken, otomobil kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA

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