Burdur'un Gölhisar ilçesinde otomobille çarpışan kamyonetin devrilmesi sonucu kamyonet sürücü yaralandı.
İbrahim Ö. (59) idaresindeki 20 YD 367 plakalı kamyonet, Antalya- Denizli kara yolu Çamköy yakınında Furkan E'nin (26) kullandığı 15 TOG 077 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazanın etkisiyle kamyonet şarampole devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.
Kazada yaralanan ve hayati tehlikesi bulunmayan kamyonet sürücüsü Gölhisar Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Gölhisar'da Kaza: Kamyonet Devrildi - Son Dakika
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