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Gölpazarı Belediye Başkanı ve bir kişi trafik kazasında yaralandı - Son Dakika
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Gölpazarı Belediye Başkanı ve bir kişi trafik kazasında yaralandı

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında Gölpazarı Belediye Başkanı Hayri Suer ve bir kişi yaralandı. Yaralılar, hastanede tedavi altına alındıktan sonra taburcu edildi.

Gölpazarı Belediye Başkanı ve bir kişi trafik kazasında yaralandı
25.12.2023 - 09:51,
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Bilecik'in Gölpazarı ilçesindeki trafik kazasında yaralanan Gölpazarı Belediye Başkanı Hayri Suer ile bir kişi taburcu edildi.

Gölpazarı Belediye Başkanı Hayri Suer'in kullandığı 34 BLL 489 plakalı otomobil, Reşadiye Mahallesi Hüseyin Kıvrıkoğlu Caddesi'nde Murat Y. idaresindeki 11 BA 556 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, Belediye Başkanı Suer ile Murat Y. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Gölpazarı Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar, buradaki ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kazada yaralanan Gölpazarı Belediye Başkanı Hayri Suer ve Murat Y. tedavilerinin ardından taburcu oldu.

Kaynak: AA
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