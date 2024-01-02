 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Gölyaka Belediye Başkanı: Köpek ölümleriyle ilgili hizmette kusurumuz oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Gölyaka Belediye Başkanı: Köpek ölümleriyle ilgili hizmette kusurumuz oldu

Gölyaka Belediye Başkanı Yakup Demircan, barınakta yaşanan köpek ölümleriyle ilgili açıklama yaptı. Demircan, gece doğum yapan anne köpeğin yavrularından ikisinin telef olduğunu belirtirken, sosyal medyada paylaşılan görüntülerin istenmeyen bir durum olduğunu ifade etti. Demircan, geçici olarak barınakta bakılan hayvanlardan birinin tedavisinin sürdüğünü ve sağlıklı olduğunu söyledi. Başkan, hizmette kusur olabileceğini ancak kasıt olmadığını vurguladı.

Gölyaka Belediye Başkanı: Köpek ölümleriyle ilgili hizmette kusurumuz oldu
02.01.2024 - 15:59,  Güncelleme: 16:03
Abone Ol

Gölyaka Belediye Başkanı Yakup Demircan, barınakta köpek ölümlerinin yaşandığı iddialarına ilişkin, gece saatlerinde doğum yapan anne köpeğin yavrularından ikisinin telef olduğunu bildirdi.

Demircan, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, sahipsiz hayvanlarla ilgili çalışan ekibin görevlerini en iyi şekilde yerine getirdiğini belirtti.

Sosyal medyada yer alan görüntüleri "istemedikleri durum" şeklinde niteleyen Demircan, daha önce ilçede meydana gelen selde köpek barınağındaki kulübelerin içinin çamur dolması üzerine 20 hayvanı 14 Aralık 2023'te Düzce'deki barınağa sevk ettiklerini anlattı.

Demircan, 15 gündür barınağa sahipsiz hayvan almadıklarını ancak gelen şikayetler üzerine Saçmalıpınar, Bakacak, Hamamüstü ve Güzeldere köylerinden 20'ye yakın köpeği topladıklarını, il merkezindeki barınağa bırakmak üzere ilçeye getirdiklerini fakat yılbaşı tatiline girildiğinden dolayı geçici olarak burada bakmak durumunda kaldıklarını kaydetti.

Hayvanlardan yaşlı çoban köpeğinin gebeliğinin, kilosundan dolayı fark edilemediğine işaret eden Demircan, gece gerçekleşen doğum sonrası 4 yavrudan ikisinin öldüğünü, birine de diğer köpekler tarafından zarar verildiğinden bahsetti.

Demircan, "öldü" denilerek sosyal medyada paylaşılan beyaz renkteki köpeğin ise tedavisinin sürdüğünü ve sağlıklı durumunun iyi olduğunu bildirerek, "Ekibimizle gerekli hassasiyeti gösteriyoruz. Kedisi ve köpeği olan bir belediye başkanıyım. Bu olayda hizmette kusurumuz olmuştur ama kastımız, art niyetimiz yoktur." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Yakup Demircan, Gölyaka, Düzce, Hayvanlar, Doğal Afetler, Belediye, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gölyaka Belediye Başkanı: Köpek ölümleriyle ilgili hizmette kusurumuz oldu - Son Dakika


16:39
MİT'ten 8 ilde İsrail istihbaratına yönelik operasyon! Çoğu yabancı uyruklu 34 kişi gözaltına alındı MİT'ten 8 ilde İsrail istihbaratına yönelik operasyon! Çoğu yabancı uyruklu 34 kişi gözaltına alındı
16:14
İsrail askerleri Gazze'de ağır direnişle karşılaşıyor! Görüntüler İsrail'in içine oturacak İsrail askerleri Gazze'de ağır direnişle karşılaşıyor! Görüntüler İsrail'in içine oturacak
16:02
Oyuncu İsmail Hacıoğlu, eski eşi Duygu Kumarki ile barıştı Oyuncu İsmail Hacıoğlu, eski eşi Duygu Kumarki ile barıştı
15:58
Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiyenin Kolombiya'da bir kişiye çıktığı iddiaları yalanlandı Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiyenin Kolombiya'da bir kişiye çıktığı iddiaları yalanlandı
15:54
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'ye yönelik sinsi bir operasyon, çok açık bir sabotaj girişimi var Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'ye yönelik sinsi bir operasyon, çok açık bir sabotaj girişimi var
15:22
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2023 yılında ihracatımız 255,8 milyar dolarla rekor kırdı Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2023 yılında ihracatımız 255,8 milyar dolarla rekor kırdı
15:16
Alarmları kurun! Arda Güler ilk maçına yarın çıkıyor Alarmları kurun! Arda Güler ilk maçına yarın çıkıyor
14:55
Emre Karayel'in annesi hayatını kaybetti Emre Karayel'in annesi hayatını kaybetti

Son Dakika
16:39 MİT'ten 8 ilde İsrail istihbaratına yönelik operasyon! Çoğu yabancı uyruklu 34 kişi gözaltına alındı
16:14 İsrail askerleri Gazze'de ağır direnişle karşılaşıyor! Görüntüler İsrail'in içine oturacak
16:02 Oyuncu İsmail Hacıoğlu, eski eşi Duygu Kumarki ile barıştı
15:58 Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiyenin Kolombiya'da bir kişiye çıktığı iddiaları yalanlandı
15:54 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'ye yönelik sinsi bir operasyon, çok açık bir sabotaj girişimi var
15:22 Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2023 yılında ihracatımız 255,8 milyar dolarla rekor kırdı
15:16 Alarmları kurun! Arda Güler ilk maçına yarın çıkıyor
14:55 Emre Karayel'in annesi hayatını kaybetti
14:37 Kibariye 13 yaşındayken yaşadığı istismarı itiraf etti: Cacığıma ilaç atmışlar
14:33 Kim Min-Jae, ''Yılın Futbolcusu'' seçildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.01.2024 17:13:44. #1.13#
SON DAKİKA: Gölyaka Belediye Başkanı: Köpek ölümleriyle ilgili hizmette kusurumuz oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement