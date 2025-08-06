Gonca Engelsiz Yaşam Merkezi Açıldı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından özel gereksinimli bireyler için hayata geçirilen Gonca Engelsiz Yaşam Merkezi'nde eğitim ve destek çalışmaları sürdürülüyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İzmit'teki Vinsan Kampüsü'nde 9 bin 609 metrekarelik alanda hizmet veren merkezde, her yaş grubuna bireysel ve grup eğitim sınıflarının yanı sıra duyu bütünleme odaları, hidroterapi havuzu, spor salonları, sanatsal ve mesleki atölyeler ile psikolojik danışmanlık hizmetleri de sunuluyor.

Merkezden faydalanmak isteyen aileler, ilk etapta uzman ekiplerce değerlendirme sürecine alınıyor. Daha sonra bireyin ihtiyaçlarına göre hazırlanan özel programlar doğrultusunda eğitim ve destek süreci başlatılıyor.

Çalışmalarla ilgili Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 153 Çağrı Merkezi üzerinden ya da merkeze doğrudan başvurarak bilgi edinebiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen merkezde 1 aydır eğitim gören 4 yaşındaki Eymen Ali Koç'un annesi Mehtap Koç, oğlunun merkeze başladıktan kısa süre sonra gelişim gösterdiğini bildirdi.

Lokomotif Çocuk Köyü'nde çocuklar sebze hasadı yaptı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Lokomotif Çocuk Köyü'nde eğitim gören çocuklar, ektikleri domates, salatalık ve biberleri hasat etti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığına bağlı köyde yürütülen "Minik Çevreciler Vagonu" projesiyle 3-6 yaş arasındaki çocuklara doğa bilinci ve sürdürülebilir tarımın temel değerleri öğretiliyor.

Proje kapsamında çocuklar, Lokomotif Çocuk Köyü'nde yer alan "Loko Bahçe"de elleriyle ektikleri domates, salatalık ve biberleri hasat etti.

Çalışmayla çocuklara, erken yaşta sorumluluk alma, sağlıklı beslenme ve çevre bilinci kazandırılıyor.