Gönüllü Geri Dönüş Programı Başladı - Son Dakika
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Gönüllü Geri Dönüş Programı Başladı

ABD, 68 göçmeni Honduras ve Kolombiya'ya gönderdi, 1000 dolar destek sunuldu.

20.05.2025 10:41
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SAN PEDRO ABD hükümeti, gönüllü geri dönüş programının ilk aşamasında 68 göçmeni Honduras ve Kolombiya'ya geri gönderdi.

ABD'de yasa dışı yollarla bulunan göçmenlerden 68'i, hükümetin gönüllü geri dönüş programı kapsamında Honduras ve Kolombiya'ya yollandı.

Gönüllü olarak ülkeyi terk eden kişilere, 1000 dolar yüklü bir banka kartı verilmesinin yanı sıra ABD'ye yasal yollardan giriş başvurusu yapma hakkı da teklif ediliyor.

Program kapsamında, aralarında 19 çocuğun da bulunduğu 38 Honduraslı, ülkenin kuzeyindeki San Pedro Sula kentine ulaştı.

Gönüllü olarak ülkeyi terk eden Kevin Antonio Posadas, Honduras'ın başkenti Tegucigalpa'dan olduğunu belirterek, 3 yıldır Houston'da yaşadığını ancak (ABD Başkanı Donald) Trump yönetiminin teklifi açıklamasının ardından Honduras'a dönmeyi düşünmeye başladığını söyledi.

Ailesini görmek istediğini belirten Posadas, sürecin kolay geçtiğini ve üç gün içinde sonuçlandığını ifade ederek, "Gitme niyetiniz varsa uçuş masrafından tasarruf ediyorsunuz." dedi.

Posadas, sınır dışı edilme endişesi duymadığını, bir süredir dönmeyi düşündüğünü ve ABD'ye geçmek için yasal başvuru hakkını değerlendireceğini ifade etti.

ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, yaptığı açıklamada, "ABD'de yasa dışı bulunanlar, ayrılışlarını kontrol altına almak ve eve dönmek için CBP Home Uygulaması'nı kullanmalı. Aksi takdirde para cezası, tutuklama ve sınır dışı edilme riskiyle karşı karşıya kalır; ayrıca geri dönmelerine izin verilmez." diye konuştu.

Honduras Dışişleri Bakan Yardımcısı Antonio Garcia, hükümetin geri dönen göçmenlere 100 dolar nakit ve temel ihtiyaç malzemeleri satan devlet mağazasında kullanabilecekleri 200 dolar kredi desteği sağlayacağını açıkladı.

Garcia, gönüllü geri dönüş programı kapsamında gelenler arasında ABD doğumlu dört çocuğun da bulunduğunu belirtti.

Kaynak: AA

Kolombiya, Honduras, Banka, Son Dakika

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