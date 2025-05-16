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Gönüllülerden Braille Kitap Projesi

Sivas'ta gönüllüler, görme engelliler için el emeğiyle Braille kitaplar hazırlıyor.

16.05.2025 16:17
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Gönüllü eller, görme engelliler için yazdı

Sivas'ta görme engelliler için el emeği kabartma kitaplar hazırlandı

SİVAS - Sivas Farabi Gençlik Merkezi bünyesinde faaliyet gösteren Engelsiz Yaşam Kulübü, görme engelli bireylerin bilgiye ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla örnek bir projeyi hayata geçirdi. "Sivas'a Dokunuyoruz" adlı çalışma çerçevesinde, gönüllü gençler 'Braille' alfabesi kullanarak el emeğiyle kitaplar hazırlıyor. Projeyle, engelli bireylerin yaşamlarına katkı sağlanması amaçlanıyor.

Sivas Farabi Gençlik Merkezi'nde faaliyet gösteren Engelsiz Yaşam Kulübü, görme engelli bireylerin bilgiye erişimini kolaylaştırmak amacıyla dikkat çeken bir projeye imza attı. 'Sivas'a Dokunuyoruz' adlı çalışma çerçevesinde, gönüllü gençler Braille alfabesi ile el emeğiyle kitaplar hazırlayarak, engelli bireylerin hayatına dokunmayı hedefliyor. 45 gönüllü genç tarafından yürütülen proje çerçevesinde, "Seçme Şiirler", "Sivas Gezi Rehberi", "Çocuk Masalları" ve "Nasrettin Hoca Fıkraları" gibi çeşitli içerikler Braille alfabesiyle yazılarak görme engellilerin hizmetine sunuluyor. Braille yazı tabletleri ve kalemleri kullanılarak birebir el emeğiyle hazırlanan kitaplar, görme engelli bireylerin bağımsız bir şekilde kitap okuyabilmesine imkan sağlıyor. Kitaplar, Farabi Gençlik Merkezi'nde kalıcı olarak sergilenirken, gönüllü gençler proje doğrultusunda kitap üretimine devam ediyor. Sivas Valiliği ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından hazırlanan 'Sivas Gezi Rehberi'nin kabartma formata dönüştürülmesi, şehri tanımak isteyen görme engelli bireyler için önemli bir kaynak oluşturuyor. Engelliler Haftası çerçevesinde farkındalık oluşturmayı amaçlayan proje, hem gönüllülük hem de sosyal sorumluluk bilinciyle yürütülüyor.

"Normalde bunun bir makinesi var fakat biz ellerimiz ile kitap yazıyoruz"

El emeğiyle yazılan kitapların engelli bireyler için daha değerli olduğunu söyleyen Şahsenem Bakış, "Engelsiz Yaşam Kulübü kapsamında burada 45 gönüllümüz ile birlikte Braille alfabesi ile yazdığımız kitaplarımızı sergiliyoruz. Seçme Şiirler, Sivas Gezi Rehberi, Çocuk Masalları ve Nasrettin Hoca Fıkralarından oluşan kitaplar yazdık. Gönüllü gençlerimiz ile birlikte, engelli bireylerin hayatına dokunmaya çalışıyoruz. Onlara faydalı olabilecek şeyler üretmeye çalışıyoruz. Öğrenciler kitapları, elleri ile yazıyor. Normalde bunun bir makinesi var fakat biz ellerimiz ile engelli bireylere ne kadar faydalı olabilirsek, o kadar iyi hissedeceklerini düşünüyoruz. Gönüllü gençler, Braille alfabesi ile A-4 boyutundaki tabletlere kitapları yazıyor. Gönüllülerimiz yurtlarında ve burada, fırsat buldukça elleri ile bu kitapları yazmaya çalışıyorlar. Kitapları gören engelli bireyler çok seviniyor. Çünkü bu kitapların basımı makine üzerinde olmasına rağmen bizim, el emeği ile yapmamız onları çok mutlu ediyor. Buradaki kütüphanemizde engelli bireylere bir yer vermiş olmamız, onlar için çok değerli oluyor" diye konuştu.

"Kendi el emeğimizle yazdığımız kitapları basılı halde görmek bizi gururlandırıyor"

Engelsiz Yaşam Kulübü Başkanı ve gönüllü gençlik lideri Kıymet Yıldız, "Braille alfabesi ile yazmış olduğumuz kitaplar ile görme engellilerin, kitaplara daha kolay erişim sağlamasını istedik. Sosyal hayatta daha çok aktif olmalarını amaçladık. Kitapları yazarken burada da yazmaya devam ettik, okulumuzdan vakit buldukça kaldığımız yurtlarda da yazmaya devam ettik. Braille alfabesi ile kitap yazmak, oldukça emek isteyen bir süreçti. Bu süreçte zorlandığımız vakitlerde oldu. Biz iyilik düşüncesi yola çıktığımız için, o kadar zorlanmadık. Kendimi, Sosyal Sorumluluk Projesi gerçekleştirmiş gibi hissediyorum. Özel durumu olan bireylerin kalplerine dokunuyoruz. Kendi el emeğimizle yazdığımız kitapları basılı halde görmek, hem motivasyon kaynağı oluyor hem de bizi gururlandırıyor" şeklinde konuştu.

"Engelliler haftası kutlama haftası değil, farkındalık oluşturma haftasıdır"

Projeye öncülük eden Braille okuma-yazma kurs öğretmeni ve görme engelli eğitimci Selman Devecioğlu, "Engelliler haftası kutlama haftası değil, farkındalık oluşturma haftasıdır. Gönüllü gençler kendi el emekleri ile yazdıkları kitapları bize sundu. Engelli ve görme engelliler Sivas'a daha çok gelmeye başladı. Görme engelliler buraya geldikleri zaman sosyal medyada Sivas'a dair bir şeyler okuyor ama 'Sivas'a nasıl hakim olabiliriz, daha iyi tanıyabiliriz' diye düşünüyorlar. Sivas Valiliği ve İl Kültür Müdürlüğü'nün hazırladığı Sivas Gezi Rehberi'ni buradaki gönüllü gençler kabartma haline getirmiş. Buradaki gençler Braille alfabesi kursu alıp bu kitapları üretmeye başladılar. Bu kitapları yazarak büyük bir ihtiyacı giderdiler. Gönüllü arkadaşlara farkındalık oluşturdukları için teşekkür ediyoruz" dedi.

Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Gençlik, Farabi, Güncel, Yaşam, Sivas, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gönüllülerden Braille Kitap Projesi - Son Dakika

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