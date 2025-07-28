Google'dan Avustralya'ya Yasal Uyarı

KANBERRA, 28 Temmuz (Xinhua) -- Google, Avustralya hükümetinin 16 yaşından küçük çocuklara yönelik uygulamaya koymayı planladığı dünyanın ilk sosyal medya yasağına YouTube'u da dahil etmesi halinde yasal yollara başvurma uyarısında bulundu.

Google ve YouTube'un Avustralya ofisinden yöneticiler İletişim Bakanı Anika Wells'e gönderdikleri mektupta, federal hükümetin YouTube'u sosyal medya yasağından muaf tutma kararından geri adım atması durumunda "yasal seçenekleri değerlendireceklerini" söyledi.

News Corp Australia çatısı altındaki gazetelerde çıkan mektupta YouTube'un bir sosyal medya platformundan ziyade bir video akış platformu olduğu ve anayasal gerekçelerle yasağa dahil edilmesine karşı yasal itirazda bulunulacağı vurgulanıyor.

Aralık ayında yürürlüğe girecek olan yasak, Meta, TikTok ve Snapchat gibi platformların 16 yaşından küçük çocukların hesap oluşturması veya hesaplara erişmesini önlemek için "makul önlemler" almasını zorunlu hale getiriyor.

Federal hükümetin eğitim ve sağlık içeriği nedeniyle YouTube'u yasağa dahil etmeme kararı almasına karşın Avustralya'nın en üst düzey elektronik güvenlik danışmanı konumundaki Elektronik Güvenlik Komiseri haziran ayında yaptığı açıklamada hiçbir platformun yasaktan muaf tutulmaması gerektiğini söylemişti.

Sosyal Hizmetler Bakanı Tanya Plibersek, pazartesi günü Google'ın yasal işlem uyarısına ilişkin yaptığı açıklamada hükümetin, teknoloji şirketlerinin "zorbalığına boyun eğmeyeceğini" söyledi.

Plibersek, Seven Network televizyonuna verdiği demeçte, "Avustralyalı çocukların güvenliğini sağlamak için ne gerekiyorsa yapacağız. Hiçbir sosyal medya devinin zorbalığı bizi engelleyemeyecek" dedi.

Meta, TikTok ve Snapchat temsilcileri de mart ayında federal hükümete sundukları dilekçelerde YouTube'u yasaktan muaf tutma kararını eleştirmişti.

Yasağın yürürlüğe girmesiyle 16 yaşın altındaki çocukların sosyal medya platformlarına erişimini engelleyemeyen şirketler, 50 milyon Avustralya doları (32,8 milyon ABD doları) tutarında para cezasına çarptırılacak.