Google Maps Batı Şeria'da Kullanılamıyor

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SAN FRANCISCO, 24 Aralık (Xinhua) -- ABD'de yayımlanan aylık Wired dergisi, özellikle İsrail ile Filistinliler arasındaki çatışmanın başlangıcından bu yana Google Maps uygulamasının Batı Şeria'da kullanılmasının neredeyse imkansız olduğunu belirledi.

TechCrunch'ın pazartesi günkü haberine göre dergiye konuşan kullanıcılar, navigasyon uygulamasının kendilerini duvarlara yönlendirdiğini, Filistinli kullanıcıların otomobil kullanmasının tehlikeli olabileceği İsrail yerleşimlerine giden yasak yollara soktuğunu ve kontrol noktalarını dikkate almadığını söyledi.

Batı Şeria'daki birçok kişinin, Google Maps uygulamasını kullanmayı tümden bıraktığı ifade edildi.

Dergiye konuşan Google sözcüsü ise şirketin İsrail ve Filistin yolları arasında ayrım yapmadığını, bunun bölge sakinlerinin yurttaşlık durumunu bilmeyi gerektirdiğini söyledi.

Sözcü, şirketin Batı Şeria'daki hizmetlerini iyileştirmek için sürekli çalıştığını da ifade etti.