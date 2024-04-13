Görele Belediyesi tarafından "Bayram Neşesi" etkinliği gerçekleştirildi.
Cumhuriyet Meydanı'nda yöresel kemençe sanatçıların sahne aldığı etkinlikte vatandaşlar horon oynadı.
Belediye Başkanı Hasbi Dede, ilçede bu tür etkinliklerin devam edeceğini söyledi.
Çocuk ve gençler için farklı etkinlikler organize edeceklerini belirten Dede, "Sosyal ve kültürel anlamda Görele hak ettiği atmosferi yaşayacak." dedi.
Dede, Görele için çalışacaklarını vurgulayarak, "Görele layık olduğu hizmetlere kavuşacaktır. Proje üretmeye devam ediyoruz. Bu kardeşiniz önümüzdeki ayın başında İstanbul'a giderek 10 gün kamp kuracak. Memleketine hizmet için gece gündüz çalışacak." diye konuştu.
Son Dakika › Güncel › Görele Belediyesi tarafından 'Bayram Neşesi' etkinliği düzenlendi - Son Dakika
Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Kaza sebebiyle otoyolun İstanbul istikametinde trafik tek şeritten sağlanıyor. Jandarma ekipleri tarafından kontrollü geçişler sağlanırken, uzun araç kuyrukları oluştu.
Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Kazanın etkisiyle otoyolun İstanbul istikametinde trafik tek şeritten sağlanıyor. Kaza sonucunda uzun araç kuyrukları oluştu.
İstanbul'da Ramazan Bayramı tatili dönüşü dolayısıyla trafikteki olası olumsuzlukların önüne geçilmesi amacıyla İçişleri Bakanlığı tarafından açıklanan tedbirler uygulanmaya başlandı. Kamyon, tır, çekici, tanker ve ağır tonajlı araçların şehre girişleri saat 05.00 itibarıyla durduruldu. Ağır tonajlı araçların yarın saat 05.00 itibarıyla yeniden kente giriş yapmalarına izin verilecek.
Sizin düşünceleriniz neler ?