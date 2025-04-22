Görme Engelli ile Sokak Kedisi Arasında Sıcak Dostluk - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Görme Engelli ile Sokak Kedisi Arasında Sıcak Dostluk

Görme Engelli ile Sokak Kedisi Arasında Sıcak Dostluk

Üsküdar'da görme engelli Mesut Sever ve sokak kedisi Gölge'nin dostluğu yürekleri ısıtıyor.

22.04.2025 11:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Üsküdar'da, görme engelli seyyar satıcı Mesut Sever ile baston sesini duyar duymaz tezgahın yanına koşan ve gün boyu kendisi için konulan minderde yatan sokak kedisi "Gölge", birbirine yoldaş oldu.

Üsküdar'da yaşayan 58 yaşındaki Mesut Sever, 9 aylıkken dökülen kaynar çorbanın buharının gözlerine zarar vermesi sonucu yavaş yavaş görme yetisini kaybederek 11 yaşında tamamen kör oldu.

Hakimiyeti Milliye Caddesi'ndeki Karadavud Paşa Camisi'nin yanında açtığı tezgahında 2002'den beri çakmak, tarak, mendil ve pil gibi ürünler satan Sever, sadece geçimini sağlamakla kalmayıp sokak hayvanlarına verdiği emek ve sevgiyle de çevresindekilerin takdirini kazandı.

Sever'in sokakta yaşayan kediler ve martılarla kurduğu bağ, zamanla onun hayatının ayrılmaz bir parçası haline geldi. Yaklaşık iki yıldır "Gölge" adını verdiği sokak kedisiyle ilgilenen Sever'in, sevimli patisiyle kurduğu bağ, 6 ay önce eşinin ölümünün ardından daha da derinleşti.

Sabahları, baston sesini duyar duymaz Sever'in yanına koşan kedi, tezgah açılırken hemen yerini alıyor. Gün boyu Sever'in dizinde ya da onun için yanında getirdiği minderde zaman geçiren Gölge, hem fiziksel hem de duygusal olarak Sever'e yarenlik ediyor.

Sever, akşam saatlerinde tezgahını topladıktan sonra da Gölge, yerinden ayrılmayarak ertesi gün aynı noktada dostunun gelmesini bekliyor.

Sokakta yaşam mücadelesi veren kediyle görme engelli seyyar satıcının iki dezavantajlı can olarak kurdukları dostluk yürekleri ısıtıyor.

"Bana burada yarenlik yapıyor"

Mesut Sever, AA muhabirine kediyle kurdukları dostluğu anlattı.

Bastonunun sesini duymasıyla kedinin tepki verdiğini belirten Sever, "Sabahları bastonumun sesini duyunca hemen yanıma geliyor. Ben yokken burada oturup beni bekliyormuş. Tezgahı açtığımda arkama minderi koyuyorum, gelip orada oturuyor, ben oturduğumda gelip dizimde yatıyor. Gün boyu bana eşlik ediyor. Kendine masaj yaptırıyor, boynunun altını seviyorum, çok hoşuna gidiyor. Ayaklarıyla bana masaj yapıyor, böyle geçinip gidiyoruz onunla." ifadelerini kullandı.

Tezgahını açmak için geldiğinde kedinin de kendisini beklediğini aktaran Sever, "Yağmurlu havalarda bazen gelmiyorum, o gelip burada beni bekliyormuş. Yağmurda geldiğimde şemsiye açıyorum, anında gelip tezgahın üstünde oturup beni bekliyor. Bana burada yarenlik yapıyor." diye konuştu.

"Onu 'Prensim', 'Tosunum' diye seviyorum"

Sever, hayvanlara nasıl davranılırsa onların da o şekilde karşılık verdiğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Gün boyu benimle. Sıcaklığını hissediyorum, içimden sevmek geliyor, hoşuma gidiyor. İhtiyacı olunca gidiyor, sonra geri geliyor. Onu 'Prensim', 'Tosunum' diye seviyorum, 'Yaren' diyorum, böyle bir dostluğumuz var. İnsanlardan da güzel yorumlar alıyorum, bunlar da beni mutlu ediyor. Bazıları da 'Kedilerle çok ilgilenme, tüyleri ciğerlerine gider.' diyor ama ben onları artık duymazdan geliyorum. Derler ya 'Gülü seven dikenine katlanır.' ben onun her şeyine artık razıyım. Bazen grip oluyor, hapşırıyor, belediye gelip iğnesini yapıyor."

Sever, geçmişte de kendisine yoldaşlık eden birçok kediyle dostluk kurduğunu ancak Gölge ile kurduğu bağın çok özel olduğunu belirtti.

Hayvanları çok sevdiğini aktaran Sever, daha önce de kendisini takip eden, apartmanın kapısında onu bekleyen sokak kedisini evine aldığını, bir süre onunla ilgilendiğini ancak kaybolunca çok üzüldüğünü anlattı.

Tezgahının yanında iki kedinin daha olduğunu, hayvanseverlerin desteğiyle onlara mama aldığını belirten Sever, "Tavuk ciğeri alıyorum, martılar geliyor, onları besliyorum. Hayvanlara karşı ayrı bir sempatim, hoşgörüm var. Onları çok seviyorum. Onları Allah bize emanet olarak bıraktı. Hayvanları sevmeyebilirler ama eziyet, zulüm etmesinler. Onların ağızları var dilleri yok, kendilerini savunamıyorlar." şeklinde konuştu.

"Buraya başka kedi sokmuyor, yanımda istemiyor, kıskanıyor"

Gölge'nin tüyünün yumuşaklığının, şirinlikler yapmasının kendisine iyi geldiğini dile getiren Sever, aralarındaki dostluğu şöyle ifade etti:

"Ayaklarıma masaj yapıyor. Yağmurlu havalarda üstümü çamur yapmasın diye kucağıma aldığım tezgahıma yatıyor. Gideceğim zaman altından minderi alırken bana kızıyor. Yıllardır bana yarenlik yapıyor, seviliyor. Dostluğunu devam ettiriyor, gönül ister ki daim olsun ama her şey gelip geçici, vefat eder, belki biri götürür, o zaman üzülürüm. Buraya başka kedi sokmuyor, geldiğinde kovuyor, yanımda istemiyor, kıskanıyor beni. Tezgaha çıkan kedileri kovuyor. Beni arkadaşı olarak görmüş. Verdiğim sevgi ona yeterli geliyor ki benden ayrılmıyor."

Vatandaşların da dostluklarına şahit olduğunu belirten Sever, sosyal medyada kediyle yayınlanan fotoğraflarını gören New York'ta İngilizce öğretmeni turistin bile ziyaretlerine geldiğini söyledi.

Sever, " Konya'dan bir kadın geldi, o da benim fotoğrafımı görmüş sosyal medyada. Böyle şeyler de insanın hoşuna gidiyor, mutlu ediyor. İnsanlara şunu söylüyorum, sevmeyebilirsiniz ama onlara eziyet etmeyin." dedi.

"Birbirlerine burada arkadaş, can dostu olmuşlar"

Görme engelli Sever ile sokak kedisinin dostluğuna şahit olan çevre sakini Kaya Kibar ise "Kedi, yağmurda da çamurda da burada bekler. Bir gün Mesut ağabey giderken poşet bıraktı. Kedi poşetin üstüne oturdu, kurcalamak isteyen birine de hemen tırnak attı. Birbirlerine burada arkadaş, can dostu olmuşlar." diye konuştu.

Kedinin, sabahtan akşama kadar Sever'in yanında olduğunu, bir yere gitmediğini dile getiren Kibar, "Hayvan sevmek çok farklı bir şey. Sokakta kediye, köpeğe tekme atıyorlar. Bunlar bizlere emanet. İnsanlar seviyor kediyi, fotoğrafını çekiyorlar." ifadelerini kullandı.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: AA

Yerel Haberler, Hayvan Hakları, Hayvanlar, Üsküdar, Güncel, kedi, Son Dakika

Son Dakika Güncel Görme Engelli ile Sokak Kedisi Arasında Sıcak Dostluk - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Amatör müsabakada sahaya giren köpeğe 2 kırmızı kart birden Amatör müsabakada sahaya giren köpeğe 2 kırmızı kart birden
Sansar Salvo’ya 1 yıl 6 ay hapis isteniyor Sansar Salvo'ya 1 yıl 6 ay hapis isteniyor
Trump, Papa Francis’in ölümü nedeniyle ABD’de yas ilan etti Trump, Papa Francis'in ölümü nedeniyle ABD'de yas ilan etti
ABD Başkanı Donald Trump’tan Powell’e çok sert faiz uyarısı: Her zaman çok geç kaldı ABD Başkanı Donald Trump'tan Powell'e çok sert faiz uyarısı: Her zaman çok geç kaldı
Mattia Ahmet Minguzzi cinayeti soruşturması, organize suç örgütü kapsamına alındı Mattia Ahmet Minguzzi cinayeti soruşturması, organize suç örgütü kapsamına alındı
Kütahya Simav’da 4.3 büyüklüğünde deprem Kütahya Simav'da 4.3 büyüklüğünde deprem
2 kişinin hayatını kaybettiği tekel bayi cinayeti davasında karar 2 kişinin hayatını kaybettiği tekel bayi cinayeti davasında karar
Skandal video sonrası Mükremin Gezgin’e suç duyurusu Skandal video sonrası Mükremin Gezgin'e suç duyurusu
İYİ Parti’den istifa eden iki belediye başkanı AK Parti’ye katıldı İYİ Parti'den istifa eden iki belediye başkanı AK Parti'ye katıldı
İmamoğlu’ndan Almanya’daki yeni hükümete ’Eurofighter’ çağrısı İmamoğlu'ndan Almanya'daki yeni hükümete 'Eurofighter' çağrısı
Papa Franciscus’un vasiyeti belli oldu Papa Franciscus'un vasiyeti belli oldu

16:35 Türkiye Kupası’nda ilk finalist belli oluyor İşte kritik maçın muhtemel 11’leri Türkiye Kupası'nda ilk finalist belli oluyor! İşte kritik maçın muhtemel 11'leri
16:04 IMF, Türk ekonomisine dair yeni tahminini duyurdu IMF, Türk ekonomisine dair yeni tahminini duyurdu
15:45 İşte Türkiye’de eleman bulmakta en çok zorlanılan meslek İşte Türkiye'de eleman bulmakta en çok zorlanılan meslek
14:46 TBMM’deki 23 Nisan oturumuna küçük kız çocuğunun sözleri damga vurdu TBMM'deki 23 Nisan oturumuna küçük kız çocuğunun sözleri damga vurdu
13:12 Devlet Bahçeli’den erken seçim iddiasına yanıt Devlet Bahçeli'den erken seçim iddiasına yanıt
02:14 Hamile eşini öldürüp cesetle aynı evde 10 gün boyunca kalan koca tutuklandı Hamile eşini öldürüp cesetle aynı evde 10 gün boyunca kalan koca tutuklandı
00:56 Astım hastası kadını öldüresiye dövdüler: “Beni öldü zannedip kaçtılar“ Astım hastası kadını öldüresiye dövdüler: "Beni öldü zannedip kaçtılar"
00:54 Fatih Terim Jorge Jesus’a boyun eğmedi Fatih Terim Jorge Jesus'a boyun eğmedi
00:15 Trump’ın FED Başkanı’na eleştirileri sonrası New York Borsası çakıldı Trump'ın FED Başkanı'na eleştirileri sonrası New York Borsası çakıldı
00:00 Ukrayna, İngiltere, Fransa ve ABD koşulsuz ateşkes için bir araya geliyor Ukrayna, İngiltere, Fransa ve ABD koşulsuz ateşkes için bir araya geliyor
23:48 İran’ın müzakeler için Trump’a bir şartı var: Anlaşmaya varmaya hazırız İran'ın müzakeler için Trump'a bir şartı var: Anlaşmaya varmaya hazırız
23:17 İsveç’te Nazi skandalı patlak verdi: Adolf Hitler’i andılar İsveç'te Nazi skandalı patlak verdi: Adolf Hitler'i andılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.04.2025 17:05:31. #7.11#
SON DAKİKA: Görme Engelli ile Sokak Kedisi Arasında Sıcak Dostluk - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement