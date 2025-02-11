Görme Engelli Köpeğe Saldırı: İlk Duruşma

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(İZMİR) – İzmir'in Buca ilçesinde Remzi Kılıç ile oğlu Tahir Kılıç'ın görme engelli bir köpeğe saldırmasına ilişkin davanın ilk duruşması yapıldı. Duruşmada, mütalaasını okuyan savcı, Remzi ve Tahir Kılıç'ın 'hayvana yönelik acımasız ve zalimce muamelede bulunma, birden fazla kişi silahla ve birlikte tehdit suçu ve mala zarar verme' suçlarından ceza verilmesini talep etti.

İzmir'in Buca ilçesinde Remzi Kılıç ile oğlu Tahir Kılıç'ın görme engelli bir köpeğe saldırmasına ilişkin davanın ilk duruşması, İzmir Adliyesi 56. Asliye Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya sanıklar Tahir ve Remzi Kılıç katılmadı. Salonda taraf avukatları hazır bulundu.

Davada sanıklar, olay yerinde aracı bulunan davacı Duygu G.'nin aracına zarar vermekten 'mala zarar', görme engelli köpeğe uyguladıkları şiddet nedeniyle ise 'köpeğe işkence, kötü muamele ve tehdit' ile yargılandı.

Görüntüler tekrar izlendi

Duruşmada davanın hakiminin kararıyla görüntülerde mala zarar olup olmadığının tespiti için görüntülerin tekrar izlendi.

Görüntülerin izlenmesinin ardından ise hakim, "Suça konu CD duruşma salonundaki bilgisayara takılmak suretiyle izlendi. Sanıkların, her ikisinin de ellerinde sopalarla olay yerine geldiği, bir aracın arkasına yatmakta olan köpeğe ellerindeki sopalarla saldırdıkları, sanık müdafiden de sorularak genç olan Tahir Kılıç'ın köpeğe birden fazla kez sopa ile vurduğu, yaşça daha büyük olan Remzi Kılıç'ın ise bir kez vurduğu, o esnada yoldan geçen bir aracın farlarının yansıma yapması dolayısıyla sanık Remzi'nin katılanın aracına yönelik eyleminin aydınlatma anında kaldığı, fakat sopayı savurduğu ve aynı şekilde sopanın yukarıya sektiği, bu hareketin köpeğe yönelik olmadığı yaklaşık 60-70 santimetre kadar aşağıya sopanın sekip tekrar yukarıya kalktığı, gözlemlenmiştir" dedi.

Savcı mütalaasını okudu

Mütalaasını açıklayan savcı, görüntülerde oğul Tahir Kılıç'ın mala zarar vermediği, araca baba Remzi Kılıç'ın zarar verdiği, her iki kişinin de hem köpeğe şiddet hem de tehdit suçlarını işlediklerinin sabit olduğunu belirterek, "… dosyada mevcut olan kamera kayıtlarından anlaşıldığı üzere, bahse konu köpeğin yanına geldikleri ve ellerinde bulunan sopalarla köpeğe vurdukları, sesleri duyan katılan duygu G.'nin ise balkona çıktığı ve sanıklara bağırdığı, bunun üzerine sanıklar Remzi Kılıç ve Tahir Kılıç'ın ellerinde sopalar varken katılana 'Seni de böyle öldüreceğiz' şeklinde tehditte bulundukları, yine sanık Remzi Kılıç'n köpeğe vurduğu esnada ayrıca katılana ait aracın tamponuna da zarar verdiği"ni belirtti.

Savcı, Remzi ve Tahir Kılıç'ın köpeğe ortada hiçbir sebep yokken ellerinde bulunan sopalarla vurarak acımasız ve zalimce muamelede bulundukları, olayı gören ve kendilerini uyaran kişiyi ise silah sayılan sopayla tehdit ettiklerini ifade ederek şunları söyledi:

"Sanık Remzi Kılıç'ın eylemine uyan Hayvan Hakları Koruma Kanunu 28/A-4, TCK'nın 53., TCK'nın 106/2-a-2-c, 53, 151/1, 53, 63 maddeleri uyarınca cezalandırılmasına karar verilmesi mütalaa olunur."

Dava ertelendi

Savcı mütalaasının ardından söz alan taraf avukatlarından Melike Özdemir Ballı, en üst hadden cezalandırma talep ederek şu ifadeleri kullandı:

"Mütalaada aleyhe olan delilleri kabul etmiyoruz, sanıkların indirim uygulanmaksızın üst hadden cezalandırılmalarına, hüküm ile birlikte de tutuklanmalarına karar verilsin."

Duruşma 28 Şubat'a ertelendi.