Görme Engelli Mehmet İpek'in Başarısı - Son Dakika
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Görme Engelli Mehmet İpek'in Başarısı

Görme Engelli Mehmet İpek\'in Başarısı

32 yaşındaki görme engelli İpek, hafızasıyla telefon trafiğini yönetiyor, herkesi şaşırtıyor.

07.11.2024 12:21
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Konya'da iki üniversite mezunu 32 yaşındaki görme engelli Mehmet İpek, hafızasıyla rehbere ihtiyaç duymadan Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesinin çağrı merkezinde telefon trafiğini yönetiyor.

Doğuştan görme engelli İpek, daha önce tecrübesi bulunmamasına rağmen 9 yıl önce üniversitenin çağrı merkezinde çalışmaya başladı.

İlk başlarda Braille alfabesiyle oluşturduğu rehberle, yardımcı programlardan da destek alarak çağrıları yönlendiren İpek, zamanla desteğe ihtiyaç duymadan işini yapmayı sürdürdü.

İşini severek yapan İpek, AA muhabirine, çağrı merkezinin ilk personeli olduğunu söyledi.

Görevini başaramayacağı endişesiyle işe başladığını belirten İpek, "Zamanla, birçok numarayı ezberlediğimi fark ettim. Aktardığım numaralar, kendiliğinden ezberime yerleşiyordu. Birisi istediği zaman, kendime de şaşırarak 'Ben bu numarayı biliyorum.' diyerek ezberden aktarmaya başladım." ifadesini kullandı.

Belirli aralıklarla numaraların kontrolünü yaptığını, değişen ya da yeni eklenenler olduğunda hafızasına kaydettiğini anlatan İpek, "Üniversitenin dahili numaralarını, çevremin, akrabalarımın, esnafın numaralarını hafızamda tutabiliyorum. Telefon rehberine de ihtiyaç duymuyorum. Zaten hafızam rehber gibi. Bine yakın numara biliyorum. Her geçen gün de buna yenileri ekleniyor. Bu kadar çok numara bildiğimi öğrenenler, işimi ezbere yaptığımı görüp duyanlar çok şaşırıyor. Yoğunluktan dolayı alınan kişiyle, işi uyumlu şekilde yürütmeye devam ediyoruz." diye konuştu.

"İnsan isteyince, hayal edince her şey oluyor"

İpek, hayata hep pozitif baktığını, emek vermekten kaçınmadığını, kendine her zaman inandığını belirterek, şu görüşleri dile getirdi:

"Hani hep 'Gönül gözün açık olsun.' derler ya bazı şeyler insanın zihninde başlıyor. Görememek çok zor ama pozitif bakıp, mutlu olmayı bilirsen her şey güzel oluyor. 'Nasıl yapacağım.' dediğim birçok şeyi başardım. İnsan isteyince, hayal edince her şey oluyor. Asıl zihinlerdeki engeli çözmek lazım. 'Görme engelliyim, hiçbir iş yapamam, böyle oturayım.' deyip, bunu bilinç altına yerleştirirseniz hiçbir şekilde başarılı olamazsınız."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Görme Engelli Mehmet İpek'in Başarısı - Son Dakika

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