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Görme engelli tamirci Nijerya'da örnek oluyor - Son Dakika
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Görme engelli tamirci Nijerya'da örnek oluyor

Nijerya'nın başkenti Abuja'da 39 yıldır oto tamirciliği yapan görme engelli Murtala Shuaibu Abdullahi, ülkedeki diğer engelli bireylere örnek teşkil ediyor. Abdullahi, mesleğini engelli bireylere öğretmek isteğini de dile getirdi.

Görme engelli tamirci Nijerya\'da örnek oluyor
14.12.2023 - 11:10,  Güncelleme: 11:27
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Nijerya'nın başkenti Abuja'da 39 yıldır oto tamirciliği yapan görme engelli Murtala Shuaibu Abdullahi, ülkedeki diğer engelli bireylere örnek teşkil ediyor.

Tugamaji bölgesinde "The blind mechanic" (Kör tamirci) olarak tanınan Abdullahi, oto tamirciliğini öğrenme sürecini ve edindiği tecrübeleri AA muhabirine anlattı.

Doğuştan görme engelli olmadığını belirten 55 yaşındaki Abdullahi, görme yetisini sonradan kaybettiğini söyledi.

Abdullahi, 1974'te net görmeyen gözünden ameliyat olduğunu fakat bir süre sonra ağrılarının başladığını, yaşadığı bu sıkıntı nedeniyle ortaokulu bitirdikten sonra 1984'te bir oto tamircinin yanında mesleği öğrenmeye karar verdiğini ifade etti.

Mesleği öğrenme sürecinde zaman zaman zorlandığını dile getiren Abdullahi, "Bazen görme kaybı yaşıyor, 2-3 saat sonra yeniden yavaş yavaş görmeye başlıyordum. Ancak 1994'te bir müşterinin arabasını tamir ettikten sonra deneme sürüşü yaptığım sırada görme yetim tamamen gitti, o gün bugündür göremiyorum." dedi.

"Motorun sesinden aracın sorununu bulabiliyorum"

Abdullahi, mesleğinin 29 yılını görme yetisini tamamen kaybetmiş olarak geçirdiğini belirtti.

Görme engelli olduğu ilk yıllarda yeni durumuna adapte olmak için çabaladığını dile getiren Abdullahi, görme kaybını telafi etmek için ellerini ve kulaklarını eğitmeye başladığını aktardı.

Abdullahi, yıllardır edindiği tecrübeyle motorun sesinden aracın sorununu bulabildiğini anlatarak "Getirilen her aracın motorunun çalıştırılmasını isterim ve motorun sesini dikkatlice dinlerim. Aracın sesini dinlediğimde, sorunun ne olduğunu söyleyebilirim. Toyota, Honda ve diğer bazı markalar üzerinde çalışıyorum." ifadelerini kullandı.

Somun veya cıvataya dokunduğu zaman hangi numara olduğunu anlayabildiğini söyleyen Nijeryalı tamirci, yardım almadan somunu açacak anahtarın da kaç numara olduğunu, somunu çıkarıp takabildiğini anlattı.

Murtala Shuaibu Abdullahi, tamirhanede her işi yapabildiğini, sadece araçların parçalarını satın almaya gitmediğini, bunları araç sahiplerine ya da çıraklarına aldırdığını söyledi.

"Engellilerin sadece dilencilik yapabilmesi zihniyetini değiştirme hayalim var"

Abdullahi, yaptığı işle müşterilerin ve çevresinin takdirini topladığını dile getirdi. Tamirhaneye ilk kez gelen müşterilerin başta kendisinden şüphe duyduklarını ancak yaptığı işi gördüklerinde kendisini takdir ettiklerini belirtti.

Ülkesinde engelli bireylerin çoğunun, yeteneklerinin farkında olmadığını kaydeden Abdullahi, "Çoğu engelli dilencilik yapmayı tercih ediyor. Bazı kişiler benim de dilenmemi istedi ancak bunu kabul etmedim. Engellilerin sadece dilencilik yapabilmesi zihniyetini değiştirme hayalim var." diye konuştu.

Abdullahi, hükümetin de desteğiyle ilerleyen zamanlarda mesleğini engelli bireylere öğretmek isteğini de dile getirdi.

Kaynak: AA
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