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Görme yetisini kaybeden oyuncu İhsan Sever, hayat hikayesini anlattı - Son Dakika
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Görme yetisini kaybeden oyuncu İhsan Sever, hayat hikayesini anlattı

İhsan Sever, 12 yıl önce görme yetisini kaybetmesine rağmen tiyatro oyunculuğuna devam ediyor. Sever, yaşadığı zorlukları ve topluma mesajlarını 'Kör Vizyon' adlı YouTube kanalında paylaşıyor. Kendi yaşamını örnek göstererek, görme engelli bireylerin komplekslerini atıp toplum içinde aktif olmalarını öneriyor.

Görme yetisini kaybeden oyuncu İhsan Sever, hayat hikayesini anlattı
10.01.2024 - 11:55,
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Görme yetisini 12 yıl önce tamamen kaybeden oyuncu İhsan Sever, "Toplumdan beklentilerimi ifade etmek için 'Kör Vizyon' kanalını kurdum. İbn Sina der ki, 'Görmek duyu organlarıyla değil akılla olur'. Gözüm kör ama ruhumun sizinle hiçbir farkı yok." dedi.

Sever, her yıl 7-14 Ocak'ta farkındalık oluşturmak amacıyla kutlanan "Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası" kapsamında, hayat hikayesini ve yaşadığı zorlukları AA muhabirine anlattı.

Uluslararası İlişkiler Bölümünden mezun olan Sever, tiyatro oyunculuğuna 2004'te başladığını belirterek, "O zaman sol gözüm görüyordu. 1994'te gündüz saat 2 sularında uyudum, uyanınca sağ gözüm görmemeye başladı. 2000 yılında da sol gözüme bir su hortumu çarpması dolayısıyla lens koptu. Doktora gittim, ameliyat sırasında retinaya zarar verildi. Başlarda sadece güneş gözlüğüyle görebiliyordum. Tiyatro eğitimine bu şartlarda başladım." diye konuştu.

Sever, eğitim aldıktan sonra tiyatrosuz bir hayatın kendisi için mümkün olmayacağını anladığını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Sahnede yaptıklarımı sokakta yapsam 'Bu deli ne yapıyor?' derler. Ama ben sahnede yapınca alkış alıyorum. Kurduğum o hayali yaşamak çok muazzam bir şey. Yaklaşık 20 yıldır tiyatro yapıyorum. Gözüm görse de sahnedeyken ben seyirciyi görmezdim. Seyirciye hiç bakmam. 8 yıldır tamamen kör olarak, son bir yıldır da Tiyatro Külliyen'de Osman Doğan yönetimde tiyatro yapıyorum. 12 yıllık körlük hayatımda kör olduğumu göstermeden yaklaşan tek bir kişi var. O da Osman Doğan. Onun yanındayken sanki hiç kör değilim."

"Gözüm kör ama ruhumun sizinle hiçbir farkı yok"

Hayatının 34 yılını görerek yaşadığını, 12 yıldır göremese bile diğer insanlarla çok büyük bir farkı olmadığına dikkati çeken Sever, "Ben birçok insanın yaptığı ya da yapamadığı çok sayıda şeyi gözüm kapalı yapıyorum. YouTube kanalım var orada, musluk tamir ediyorum, dolap demontesi yapıyorum. Toplumdan beklentilerimi ifade etmek için 'Kör Vizyon' kanalını kurdum. İbn Sina der ki, 'Görmek duyu organlarıyla değil akılla olur'. Gözüm kör ama ruhumun sizinle hiçbir farkı yok." ifadelerini kullandı.

İhsan Sever, diğer görme engellilerden farklı olarak dik durmaya özen gösterdiğini ve spor yaptığını aktararak, kaldırımlarda yürürken kendini "Süper Mario" gibi hissettiğini ve sürekli engelleri aşmaya çalıştığını söyledi.

Yaşadığı sıkıntıları gösterebilmek için videolar çektiğini ve bunları kurduğu "Kör Vizyon" YouTube kanalına yüklediğini söyleyen Sever, "Aslında vizyonu kör olan toplum. Videoların yorumlarında 'Bizim göremediğimiz şeyleri gösterdiniz diyorlar'. Tek başına ülke ülke geziyorum. Gürcistan, Azerbaycan ve Kuzey Irak'a gittim. 20 Eylül'de Kuzey Irak'taydım. Gittiğim gün gözaltına alındım, 4,5 saat sorgulandım. İnanmıyorlar. 'Kiminle geldin?' diyorlar. YouTube kanalımı söyledim de bıraktılar." dedi.

"Bu organik robotu eğer hareket ettirmezseniz sistem çalışmıyor"

Sever, Tiyatro Külliyen çatısı altında 6 yıldır oyunculuk yaptığını, halihazırda "Son Çıkış" adlı bir oyunu sahnelediklerini ve oyunda bir alimi canlandırdığını aktararak, "İzleyenler arasında şu ana kadar benim kör olduğuma hiç kimse inanmadı. Oyuncu bitince gözlerimi görmek istiyorlar. Daha öncesinde prova yaptığımız için neyin nerede olduğunu biliyorum. Oyunda bir cümlem var, 'Görmek isteyene her şey işaret'." değerlendirmesinde bulundu.

Doğuştan gözleri görmeyen ya da görme yetisini sonradan kaybeden kişilere de tavsiyelerde bulunan İhsan Sever, sözlerini şöyle tamamladı:

"Eğer kompleksleri varsa onları atacaklar. Toplum içinde olacaklar. Dışarı çıkacaklar. Bir uğraşları olmalı ama eline 3-5 bir şey alıp dışarı çıkıp satmak değil. Müzik, tiyatro vesaire eğitim, kurs. Mutlaka kitap okusunlar. Yazı yazıyorlarsa evde yazmasınlar, bir kütüphaneye gitsin, orada üretiminin daha da arttığını görecek. Beden denilen bu organik robotu eğer hareket ettirmezseniz sistem çalışmıyor. Mümkünse spor da yapsınlar. Ben hem salonda hem de evde spor yapıyorum. Bu organik robotu çalıştırabilmek için hareketli olmalılar. Benim YouTube kanalımı da takip etsinler."

Kaynak: AA
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