Görüşme Sağlık Nedeniyle Ertelendi

(ANKARA) - Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile DEM Parti İmralı Heyeti arasında yarın yapılması planlanan görüşme, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in rahatsızlığı nedeniyle, DEM Parti'nin talebi üzerine ertelendi. Görüşme tarihine daha sonra karar verileceği öğrenildi.

Alınan bilgiye göre, DEM Parti İmralı Heyeti'nin yarın Adalet Bakanlığı'nda Yılmaz Tunç ile yapacağı açıklanan görüşme, İstanbul'daki evinde iki gün önce kalp krizi geçiren ve uzun süren ameliyatın ardından yoğun bakıma alınan Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumu nedeniyle ertelendi.

DEM Parti'nin talebi üzerine ertelenen görüşmenin yeni tarihini, parti ve Bakanlık yetkililerinin daha sonra birlikte belirleyeceği öğrenildi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile DEM Parti Heyeti arasında yarın yapılması planlanan görüşmede, sürece ilişkin gelişmeler ile hukuki yönden ele alınacak konuların gündeme gelmesi bekleniyordu.