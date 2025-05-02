GOSB'da Hırsızlık Şüphelilerine Müdahale

KOCAELİ Gebze Organize Sanayi Bölgesi'nde (GOSB) hırsızlık amacıyla geldiği öne sürülen 5 kişinin içinde bulunduğu minibüse özel güvenlik görevlileri müdahale etti. Ön lastiklerine ateş edilerek durdurulan araçtaki şüpheliler, gelen polis ekiplerine teslim edildi.

Olay, sabah saatlerinde Gebze Organize Sanayi Bölgesi'nde meydana geldi. Güvenlik görevlileri, hırsızlık amacıyla geldikleri öne sürülen 5 kişiyi fark etti. Minibüsle kaçmaya çalışan şüphelilere müdahale eden güvenlik görevlileri, aracı ön lastiklerine ateş edip durdurdu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Gebze İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 5 şüpheliyi gözaltına aldı. İlk incelemede sanayi sitesinde herhangi bir hırsızlık olayını gerçekleştiremeden yakalandıkları belirlenen şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere Gebze İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.