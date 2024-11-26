Göynük Karla Kaplandı

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"Sakin şehir" Göynük beyaz örtüyle kaplandı

BOLU - Bolu'nun "sakin şehir" ünvanlı tarihi ilçesi Göynük, kar yağışının ardından beyaza büründü. Oluşan eşsiz manzara dronla havadan görüntülendi.

Göynük'te dün başlayan ve gece boyu devam eden kar yağışı, ilçeyi beyaz örtüyle kapladı. Kar yağışı dolayısıyla beyaza bürünen tarihi ilçede kar kalınlığı 40 santimetreye yaklaştı. Akşemseddin Hazretleri'nin türbesinin bulunduğu, doğası, ahşap mimarisi, sessizliği ve kültürüyle yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği ilçe, kış mevsiminde de ziyaretçilerine güzel manzaralar sunuyor. Ortaya kartpostallık görüntülerin çıktığı tarihi ilçe, Zafer Kulesi'nin eşsiz manzarası eşliğinde dron ile havadan görüntülendi.