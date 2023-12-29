Göynük\'te devrilen cipin sürücüsü yaralandı

Bolu'nun Göynük ilçesinde devrilen cipin sürücüsü yaralandı.

Göynük Nallıhan kara yolunda N.A. idaresindeki 16 EGA 90 plakalı cip, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Meyitler mevkisinde devrildi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü, ambulansla Göynük Şehit Ziya Sarpkaya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sürücünün, Ankara'da bir yakının cenazesine katılmak için yola çıktığı öğrenildi.