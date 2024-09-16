Bolu'nun Göynük ilçesinde çıkan yangında yanan alanların yeniden ağaçlandırılması için başlatılan çalışmalar sürüyor.
Bolu Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, Bekirfakılar köyü mevkisinde ağustos ayında çıkan orman yangınında zarar gören alanın yeniden ağaçlandırılması için faaliyetlerini sürdürüyor.
Ekipler, yanan ağaçların sahadan çıkarılması için işaretleme çalışmalarını zorlu arazi koşullarına rağmen gerçekleştiriyor.
Bu işlemin ardından bölgede ağaçlandırma çalışmasına başlanacak.
Son Dakika › Güncel › Göynük'te Orman Yangını Sonrası Ağaçlandırma - Son Dakika
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