Graham, İsrail'de Netanyahu ile Görüştü

İsrail'i ziyaret eden ABD'li Senatör Lindsey Graham, Başbakan Binyamin Netanyahu ve Dışişleri Bakanı Gideon Saar ile ayrı ayrı görüşme gerçekleştirdi.

İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, Netanyahu ile Senatör Graham'ın Batı Kudüs'teki Başbakanlık Ofisi'nde bir araya geldiği belirtildi.

Netanyahu ile Graham'ın görüşmesine ilişkin başkaca bilgi paylaşılmadı.

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar ise Amerikan X sosyal medya hesabından görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, "en etkili ABD'li senatörlerden" biri olarak nitelendirdiği Graham'ın İsrail'in en büyük dostlarından olduğunu belirtti.

ABD'li Senatör Graham ise görüşme sonrası X hesabından, Bakan Saar'ın İsrail halkı için büyük işler yaptığını savundu.

Tel Aviv'i sık sık ziyaret eden Graham, son olarak 18 Ocak'ta Netanyahu ve üst düzey diğer İsrailli yetkililerle bir araya gelmişti.