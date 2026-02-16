Graham, İsrail'de Netanyahu ile Görüştü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Graham, İsrail'de Netanyahu ile Görüştü

16.02.2026 20:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD'li Senatör Lindsey Graham, İsrail'de Netanyahu ve Saar ile ayrı görüşmeler gerçekleştirdi.

İsrail'i ziyaret eden ABD'li Senatör Lindsey Graham, Başbakan Binyamin Netanyahu ve Dışişleri Bakanı Gideon Saar ile ayrı ayrı görüşme gerçekleştirdi.

İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, Netanyahu ile Senatör Graham'ın Batı Kudüs'teki Başbakanlık Ofisi'nde bir araya geldiği belirtildi.

Netanyahu ile Graham'ın görüşmesine ilişkin başkaca bilgi paylaşılmadı.

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar ise Amerikan X sosyal medya hesabından görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, "en etkili ABD'li senatörlerden" biri olarak nitelendirdiği Graham'ın İsrail'in en büyük dostlarından olduğunu belirtti.

ABD'li Senatör Graham ise görüşme sonrası X hesabından, Bakan Saar'ın İsrail halkı için büyük işler yaptığını savundu.

Tel Aviv'i sık sık ziyaret eden Graham, son olarak 18 Ocak'ta Netanyahu ve üst düzey diğer İsrailli yetkililerle bir araya gelmişti.

Kaynak: AA

Lindsey Graham, Dış Politika, Diplomasi, Politika, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Graham, İsrail'de Netanyahu ile Görüştü - Son Dakika

Türkiye’de at, eşek, katır sayısında büyük düşüş Türkiye'de at, eşek, katır sayısında büyük düşüş
Suriye ordusu ABD’nin çekildiği Şeddadi Hava Üssü’nü teslim aldı Suriye ordusu ABD'nin çekildiği Şeddadi Hava Üssü'nü teslim aldı
Uludağ’da bahar keyfi kabusla bitti, iniş yolunda 1 kilometrelik kuyruk oluştu Uludağ'da bahar keyfi kabusla bitti, iniş yolunda 1 kilometrelik kuyruk oluştu
İsrailli milletvekilinden Batı Şeria’da okula baskın İsrailli milletvekilinden Batı Şeria'da okula baskın
50 yıldır böylesi görülmüyor Salı gününe dikkat 50 yıldır böylesi görülmüyor! Salı gününe dikkat
Samsunspor’dan gönderilen Thomas Reis’e Süper Lig’den sürpriz teklif Düşünmeden yanıtladı Samsunspor'dan gönderilen Thomas Reis'e Süper Lig'den sürpriz teklif! Düşünmeden yanıtladı

20:18
Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, uyuşturucu operasyonu kapsamında ifadeye çağrıldı
Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, uyuşturucu operasyonu kapsamında ifadeye çağrıldı
20:06
Zonguldak’taki maden ocağında göçük: 2 işçi hayatını kaybetti
Zonguldak'taki maden ocağında göçük: 2 işçi hayatını kaybetti
19:51
İzmir’de yağış hayatı felç etti, yollar göle döndü
İzmir'de yağış hayatı felç etti, yollar göle döndü
19:28
Amedspor’dan Volkan Demirel bombası
Amedspor'dan Volkan Demirel bombası
19:22
Kuryenin orada olmasının nedeni akılalmaz
Kuryenin orada olmasının nedeni akılalmaz
19:18
Sigaraya dev zam Yarından itibaren geçerli olacak
Sigaraya dev zam! Yarından itibaren geçerli olacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.02.2026 20:22:43. #.0.5#
SON DAKİKA: Graham, İsrail'de Netanyahu ile Görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.