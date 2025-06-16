Grossi'den İsrail-İran Gerilimine Uyarı - Son Dakika
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Grossi'den İsrail-İran Gerilimine Uyarı

16.06.2025 13:31
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UAEA Başkanı Grossi, İsrail-Iran gerginliğinin nükleer risk ve diplomatik çözüm gecikmesine yol açtığını belirtti.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi, İsrail ile İran arasındaki askeri gerilimin tırmanmasının can kayıplarına yol açtığı, ciddi sonuçları olabilecek radyasyon sızıntısı riskini artırdığı ve İran'ın nükleer silah edinmesini önleyecek uzun vadeli diplomatik çözüm için gerekli çalışmaların gecikmesine sebep olduğu uyarısında bulundu.

UAEA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre Grossi, İsrail'in İran'ın nükleer tesislerine saldırması nedeniyle Rusya'nın acil oturum talebi üzerine düzenlenen yönetim kurulu toplantısının açılışında konuştu.

Tüm tarafları gerginliğin daha fazla tırmanmasını önlemek için azami itidal göstermeye çağıran Grossi, "Askeri gerginliğin tırmanması, hayatları tehdit etmekte, insanlara ve çevreye ciddi sonuçlar doğuracak radyasyon sızıntısı olasılığını artırmakta ve İran'ın nükleer silah elde etmesini uzun vadede engelleyecek diplomatik bir çözüm için gerekli çalışmaları geciktirmektedir." uyarısında bulundu.

Grossi, nükleer tesislerin korunmasını sağlamak için tüm ilgili taraflarla derhal görüşmeye hazır olduğunu vurguladı.

Grossi, İran'daki nükleer tesislerin durumunu açıkladı

Grossi, UAEA'nın elindeki bilgilere göre İsrail'in saldırı düzenlediği İran'daki nükleer tesislerin son durumunu paylaştı.

Yer üstündeki bölümünün tahrip edildiği 13 Haziran'daki saldırıdan bu yana Natanz Yakıt Zenginleştirme Tesisi'nde ek hasar meydana gelmediğini belirten Grossi, yer altı bölümüne ise fiziksel saldırı yapıldığına dair herhangi bir belirtinin olmadığını bildirdi.

Grossi, Natanz Nükleer Tesisi'nin dışındaki radyoaktivite seviyesinin değişmediğini, dolayısıyla bu olayın insanlar veya çevre üzerinde radyolojik etkisinin olmadığını ifade etti.

Natanz Nükleer Tesisi'nin içinde hem radyolojik hem de kimyasal kirlenmenin olduğuna dikkati çeken Grossi, nükleer maddenin tesis içinde dağılmış olma ihtimalinin bulunduğu, alfa parçacıklardan oluşan radyasyonun, uranyumun solunması veya yutulması halinde önemli tehlike oluşturduğu uyarısını yaptı.

Grossi, "Ancak bu risk, etkilenen tesislerin içindeyken solunum koruma cihazlarının kullanılması gibi uygun koruyucu önlemlerle etkili şekilde yönetilebilir." dedi.

UAEA Başkanı Grossi, tesis içindeki ana endişenin ise uranyum heksaflorür ve florür bileşenlerinin suyla teması halinde ortaya çıkan kimyasal toksisitesi olduğunu söyledi.

Grossi, "Fordo Yakıt Zenginleştirme Tesisi'nde ya da yapım aşamasında olan Hondab Ağır Su Reaktörü'nde herhangi bir hasar görülmemiştir. Buşehr Nükleer Santrali hedef alınmamış ve son saldırılardan etkilenmemiştir. Tahran Araştırma Reaktörü de etkilenmemiştir." diye konuştu.

İsfahan nükleer sahasındaki 4 kritik binanın hasar gördüğü ancak tesis dışındaki radyasyon seviyelerinin değişmediği bilgisini veren Grossi, "İranlı yetkililer ile UAEA arasındaki işbirliği ve bilgi alışverişini takdirle karşılıyorum." açıklamasında bulundu.

Grossi, UAEA'nın İran'da bulunduğunu ve bulunmaya devam edeceğini söyledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Grossi'den İsrail-İran Gerilimine Uyarı - Son Dakika

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