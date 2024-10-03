GSB Yurt Başvuruları Başladı - Son Dakika
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GSB Yurt Başvuruları Başladı

2024-2025 eğitim yılı için GSB yurt başvuruları 7 Ekim'e kadar e-Devlet üzerinden alınacak.

03.10.2024 11:16
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Ek kontenjanla üniversitelere yerleşen öğrenciler için 2024-2025 eğitim öğretim yılı GSB yurt başvuruları başladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, üniversitelere ek kontenjan ve özel yetenekle yerleşen, yatay/dikey geçiş yapan öğrenciler ile yüksek lisans/doktora öğrencileri GSB yurt başvurusunda bulunabilecek.

7 Ekim Pazartesi günü saat 23.59'da sona erecek başvurular, e-Devlet üzerinden alınacak.

Başvurular e-Devlet'te yer alan öğrenim bilgilerine göre alınacağı için öğrencilerin, e-Devlet'teki okul/bölüm bilgilerini kontrol etmeleri, bilgilerinde hata olanların ise üniversitenin öğrenci işleriyle görüşerek bilgilerinin düzeltilmesini talep etmeleri gerekiyor.

Hatalı ya da eksik öğrenim bilgisi ile başvuran öğrencilerin yurt başvuruları geçersiz sayılacak.

Başvuru sırasında yaşanabilecek sorunlarla ilgili ALO GSB (444 0 472) öğrencilerin hizmetinde olacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel GSB Yurt Başvuruları Başladı - Son Dakika

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